Evrogol Slovenca, ki ga želi polovica Italije #video

Slovenski reprezentant Leo Štulac zaradi dodatnih kvalifikacijah za preboj v serie A ni mogel nastopiti na sobotni reprezentančni tekmi v Črni gori. Dan pozneje je pomagal Venezii do prepričljive zmage nad Perugio (3:0) in poskrbel za najlepši trenutek srečanja, ko je zatresel mrežo z ogromne razdalje.

Na Apeninskem polotoku se drugoligaška sezona še zdaleč ni končala. V prvo ligo sta se uvrstila zmagovalec serie B Empoli, pri katerem je blestel Miha Zajc, in nekdanji italijanski velikan Parma, ki se je po finančnem propadu in začetku z ničle ekspresno vrnil med najboljše.

Zadetek Lea Štulca pri 0:23:

Ekipe, ki so se uvrstile od tretjega do osmega mesta, nastopajo v dodatnih kvalifikacijah. Šest klubov, med katerimi so kar štirje s slovenskimi legionarji, se poteguje za zadnjo vozovnico za prvo ligo. Venezia je v nedeljo z odliko preskočila prvo stopničko. V Benetkah je nadigrala Perugio (3:0). Prvi zadetek na tekmi je dosegel Leo Štulac. Nekdanji nogometaš Kopra je dosegel evrogol. Z imenitnim strelom z razdalje je poskrbel za navdušenje na štadionu Pierluigi Penzo, sreče nista skrivala niti njegov soigralec in rojak Siniša Anđelković (tako kot Štulac je odigral vso tekmo) ter sloviti trener Filippo Inzaghi.

V sredo proti Struni

Aljaž Struna si prizadeva, da bi se s Palermom vrnil v serie A. Foto: Getty Images Štulac je v tej sezoni dosegel že sedem zadetkov, na zadnjih šestih tekmah pa se je med strelce uvrstil kar štirikrat. Za 23-letnega zveznega igralca vlada veliko zanimanje in bi lahko v poletnem prestopnem roku zamenjal okolje. V svojih vrstah ga želi kar nekaj italijanskih prvoligašev, tako da bo Primorec v prihodnji sezoni najverjetneje igral v serie A. Morda pa si omenjeni status zagotovil celo z Venezio.

Je v odlični formi, kar je slaba novica za Palermo, s katerim se bodo Benečani pomerili v polfinalu dodatnih kvalifikacij. V sredo, 6. junija, bodo gostili Palermo, za katerega nastopa nekdanji kanarček Aljaž Struna, štiri dni pozneje pa bo povratno srečanje na Siciliji. Tako se bo Anđelković, dolgoletni branilec Palerma, v boju za serie A znova mudil na štadionu, kjer je s ponosom nosil rožnati dres.

Balkovec potegnil krajšo

V drugem polfinalu se bosta udarila Cittadella in Frosinone Luke Krajnca. Cittadella je v nenavadni četrtfinalni tekmi izločila Bari, za katerega je Jure Balkovec odigral vseh 120 minut. Redni del se je končal z 2:2, tako je ostalo tudi do konca podaljška, v katerem so gosti prejeli kar tri rdeče kartone.

Luka Krajnc se v polfinalu dodatnih kvalifikacij ne bo pomeril z Juretom Balkovcem. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Pravila tekmovanja so bila takšna, da v primeru, če se tekma konča brez zmagovalca po 120 minutah, o boljšem ne odloča loterija kazenskih strelov, ampak uvrstitev po rednem delu. Tu je bila Cittadella (6.) boljša od kluba nekdanjega branilca Domžal (7.).