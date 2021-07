Everton pripeljal Graya

Kariero je Gray začel pri Birminghamu in se nato v januarskem prestopnem roku sezone 2015/16 preselil k Leicestru, ki je v tistem tekmovalnem obdobju presenetljivo osvojil naslov angleškega prvaka. Iz Leicestra je nato Gray januarja letos prestopil k Bayerju, po pol leta v Nemčiji pa se zdaj vrača na Otok.

✍️ | Demarai Gray has joined from Bayer Leverkusen for an undisclosed fee after agreeing a three-year contract until the end of June 2024 with the option for a fourth year. @22demarai 🔵