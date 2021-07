Van Gaal ponovno na klopi Nizozemske

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Njegova pomočnika naj bi bila Danny Blind in Henk Fraser. Uradne potrditve zveze danes zjutraj še ni bilo.

Van Gaal, ki bo kmalu dopolnil 70 let, bo tako še tretjič sedel na selektorski stolček v domovini. Izbrano vrsto je že vodil od leta 2000 do 2001 ter od 2012 do 2014.

Pred sedmimi leti je Nizozemce vodil do tretjega mesta na svetovnem prvenstvu. Na zadnjem evropskem prvenstvu je Nizozemska po treh zmagah v predtekmovanju nato v osmini finala izpadla proti Češki, zaradi česar je odstopil tedanji selektor Frank de Boer.