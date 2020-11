Zgodovinski uspeh: Severni Makedonci prvič na EP!

V Severni Makedoniji se veselijo edinstvenega uspeha. Nogometaši so v Tbilisiju z 1:0 premagali Gruzijo in se prvič uvrstili na največje tekmovanje Stare celine. Srečanje je v 56. minuti odločil 37-letni veter Goran Pandev. Severni Makedonci se bodo na poletnem Euru merili v skupini C (Bukarešta, Amsterdam) skupaj z Avstrijo, Ukrajino in Nizozemsko. EP bo med 11. junijem in 11. julijem 2021 v 12 evropskih mestih.

Srbi lovijo prvi Euro po letu 2000, Škoti čakajo nanj že 24 let

Luka Milivojević danes ne bo mogel pomagati soigralcem. Foto: Reuters Tudi v skupini C diši po zgodovinskem dosežku, saj Srbija (kot samostojna država) še nikoli ni nastopila na največjem evropskem nogometnem dogodku. Srbi čakajo na nastop na Euru vse od leta 2000, ko so se v Belgiji kot ZR Jugoslavija, tako da so bili v ekipi tudi črnogorski nogometaši, pomerili tudi s Slovenijo in v nepozabni drami v Charleroiju po velikem preobratu osvojili točko (3:3), nato pa izpadli v četrtfinalu.

Srbske "orle" je pred dvobojem desetletja, kakor so ga poimenovali nekateri mediji, pretresla novica, da so ostali brez enega najboljših igralcev. Zadnje testiranje na novi koronavirus je pokazalo, da je Luka Milivojević, zvezni igralec Crystal Palacea, okužen z novim koronavirisom, tako da danes ne bo mogel pomagati soigralcem proti Škotom. Otočani prihajajo v Beograd zelo motivirani, saj si lahko priigrajo prvi nastop na velikem tekmovanju v tem stoletju. Nazadnje so škotski nogometaši branili barve svoje domovine na SP 1998, na Euru pa dve leti prej v Angliji.

Zmagovalka spopada v srbski prestolnici bo na Euru zaigrala v skupini C, poleg Anglije, Češke in Hrvaške, tako da bi lahko nogometni svet prihodnje leto prisostvoval tudi "vročemu" sosedskemu obračunu med Srbijo in Hrvaško.

Kdo v "skupino smrti"?

Zanimivo spoznanje, polno mešanih vtisov, čaka zmagovalca obračuna v Budimpešti. Zmagovalec dvoboja med Madžarsko in Islandijo bo na Euru pristal v skupini A, ki so jo po lanskem žrebu oklicali za "skupino smrti". V njej namreč nastopajo Francija, Nemčija in Portugalska, kar zadnjemu potniku v omenjeno skupino odpira minimalne možnosti za napredovanje.

Zmagovalko obračuna v Belfastu, kjer se bosta spopadli Severna Irska in Slovaška, čaka izpraznjeno mesto v skupini B (Španija, Švedska in Poljska).

Dodatne kvalifikacije za Euro 2020, finale: Četrtek, 12. november 2020:

Skupina A:

20.45 Madžarska - Islandija



Skupina B:

20.45 Severna Irska - Slovaška



Skupina C:

20.45 Srbija - Škotska



Skupina D:

Gruzija : Severna Makedonija 0:1 (0:0)

Pandev 56.

Skupine EP 2020: