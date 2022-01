Eriksen trenira z nekdanjim klubom

Devetindvajsetletni Danec, ki je trenutno brez pogodbe, ta teden trenira z drugo ekipo Ajaxa. "Legends are always welcome (Legende so vedno dobrodošle; op. STA)," so na tviterju zapisali pri Ajaxu.

"Zelo sem vesel, da sem tukaj. Pri Ajaxu poznam ljudi in počutim se kot doma, saj sem bil tukaj zelo dolgo," pa pravi Eriksen. Želi si, da bi bil čim prej spet v vrhunski formi, "da bom, če bom našel nov klub, tam lahko spet pokazal dobre predstave."

Legends are always welcome ♥️@ChrisEriksen8 is training with Jong Ajax this week. The Danish international is working to keep his fitness levels until he finds a new club. — AFC Ajax (@AFCAjax) January 25, 2022

Eriksen je na lanskem EP izgubil zavest na tekmi Danske s Finsko in na terenu so ga zdravstveni delavci morali oživljati. Kariero bi nato moral nadaljevati pri milanskem Interju, a sta klub in igralec pogodbo prekinila, saj igralec, ki so ga oživljali z defibrilatorjem, ne sme igrati v italijanski serie A.

Nogometaš zdaj išče nov klub. Nazadnje so mediji omenjali angleški Brentford. Igralske izkušnje namreč potrebuje tudi nogometaš, ki želi konec leta na svetovnem prvenstvu v Katarju spet zaigrati tudi za reprezentanco.

Erikson je k Ajaxu prišel že v mladih letih in leta 2010 zaigral za prvo ekipo. Po treh letih se je preselil k Tottenhamu, leta 2020 pa v Milano.

