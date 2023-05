EP do 17 let (2023)

Slovenska kadetska nogometna reprezentanca je navdušila na prvem nastopu na evropskem prvenstvu do 17 let na Madžarskem. Izbranci Miša Brečka so v uvodni tekmi premagali sovrstnike iz Srbije s 4:2. V skupinskem delu se bodo pomerili še s Španijo in Italijo, v četrtfinale bosta napredovali dve najboljši ekipi.

Mladi slovenski nogometni upi so v Telkiju dosegli imeniten uspeh. Srbske sovrstnike so odpravili s 4:2. Vodili so že s 4:0, tako da je tekmecu pretila rezultatska katastrofa, a so nato do konca srečanja le dvakrat premagali Žana Trivunčevića (Bravo) in znižali rezultat na končnih 2:4.

Luka Topalović in Aldin Jakupović sta poskrbela za drugi in tretji gol Slovenije. Foto: Uefa

Srbska mreža se je zatresla že v 4. minuti, ko je v polno zadel David Pejičić (Udinese). Že v 10. minuti so mladi Slovenci podvojili prednost, v polno je zadel Luka Topalović (Domžale), sicer prvi nogometaš, rojen leta 2006, ki se je vpisal med strelce v 1. SNL. Srbi so v 15. minuti zatresli prečko, a to ni zmedlo Brečkovih varovancev. Odgovorili so odločno, v 34. minuti je za 3:0 zadel Aldin Jakupović (Olimpija), ki je pred kratkim podaljšal pogodbo z zmaji.

Tudi drugi polčas se je začel po slovenskih notah. V 52. minuti je Rene Hrvatin (Koper) povišal prednost na 4:0, nato pa so tekmeci z dvema zadetkoma le malce popravili vtis. Slovenski kadeti so se tako na koncu veselili prepričljive zmage s 4:2, ki jih je še okrepila samozavest pred naslednjimi izzivi.

Četrti zadetek za Slovenijo je dosegel up Kopra Rene Hrvatin. Foto: Uefa

Slovenija je odigrala tekmo v postavi Trivunčević - Tomšić, Obrić, Golič, Kerin, Pejičić (od 72. Bakšić), Hrvatin, Veber (od 54. Jelen), Topalović (od 72. Kutoš), Bendra in Jakupović (od 86. Mlakar).

Mladi slovenski selektor Mišo Brečko je tako svoje prvo veliko tekmovanje v vlogi trenerja začel z odmevno zmago. Pri delu mu pomagata nekdanja soigralca iz izbrane vrste Branko Ilić in Jasmin Handanović, kondicijski trener je Matic Čoko Lukman, vodja delegacije na EP pa je nekdanji selektor Igor Benedejčič.

Slovenija bo prihodnje srečanje odigrala v nedeljo, 21. maja, ko se bo v Budimpešti ob 16.30 pomerila s Španijo.