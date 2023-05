Slovenci priznali premoč mladim upom Barcelone, Reala, Atletica ...

evropsko prvenstvo do 17 let, budimpešta

Slovenska kadetska nogometna reprezentanca je na drugi tekmi evropskega prvenstva nogometašev do 17 let na Madžarskem izgubila z reprezentanco Španije, ki je slavila z izidom 3:1 (2:0). Slovenija bo zadnjo tekmo skupinskega dela odigrala v sredo, 24. maja, v Telkiju proti Italiji. Tekma se bo začela ob 17. uri.

Slovenija je uvodoma s 4:2 premagala Srbijo. Tokrat pa jo je čakal težji tekmec, ki je bil podjetnejši že v prvem polčasu.

Na stadionu Hidegkuti v Budimpešti so Španci z mladimi upi Barcelone, Reala, Atletica prvič zatresli slovensko mrežo v 28. minuti. Z glavo je bil uspešen Marc Guiu. Pred koncem polčasa pa je na 2:0 povišal Oscar Mesa, ki je lepo zadel z roba kazenskega prostora.

Slovenci od 49. minute z igralcem manj

Slovenci najbolje niso začeli niti drugega polčasa. Rene Hrvatin je v 49. minuti zaradi prekrška v kazenskem prostoru prejel rdeči karton, Lamine Yamal pa je bil uspešen strelec z bele pike za vodstvo Špancev 3:0.

V 54. minuti se je izkazal Luka Topalović, ki je znižal na 1:3. Slovenija je prišla do zadetka kljub igralcu manj. Topalović je zadel že na tekmi proti Srbiji.

Na vrhu skupine B so Španci, ki imajo po dveh krogih dve zmagi za šest točk. Slovenci so drugi s tremi točkami. Italijani in Srbi še nimajo osvojene točke, ob 20. uri pa se bodo pomerili med seboj.

Francozi branijo naslov

Na Madžarskem sicer igra 16 reprezentanc. V skupini A so Madžarska, Irska, Poljska in Wales, v skupini C Portugalska, Francija, Škotska in Nemčija, v D pa Hrvaška, Nizozemska, Švica in Anglija.

Naslov branijo Francozi, ki so lani v finalu premagali Nizozemce. Pet najboljših držav z EP se bo uvrstilo na SP do 17 let. Finale bo 2. junija.