Juventus prepričal nemškega asa pri Liverpoolu

Emre Can

Štiriindvajsetletni nemški nogometni reprezentant Emre Can se iz Liverpoola seli k Juvenutusu. Časnik Gazzetta dello Sport je danes poročal, da je prestop dogovorjen in usklajujejo se le še zadnje podrobnosti.

Emre Can je v tej sezoni v ligi prvakov zatresel tudi mrežo Maribora. Foto: Reuters

Govorice o selitvi nemškega reprezentanta s turškimi koreninami Emreja Cana na Apeninski polotok so se pojavile že pred časom, Juventus pa naj bi naredil dobro potezo, saj se Canu poleti v Liverpoolu izteče pogodba in v Torino prihaja kot prost igralec.

Če bosta klub in igralec uskladila zadnje malenkosti, bo Can po Samiju Khediri in Benediktu Höwedesu že tretji nemški reprezentant pri klubu iz Piemonta.