Egiptovski Trezeguet poskrbel za prvi gol na afriškem prvenstvu

Trezeguet je povsem upravičil svoj vzdevek. V kazenskem prostoru je sam preigral celotno zimbabvejsko obrambo ter z močnim strelom poslal žogo v desni kot mreže, vratar Edmore Sibanda je bil nemočen.

Za Egipt je zaigral tudi junak letošnjih zmagovalcev lige prvakov, Liverpoolov Mohamed Salah.

Gre za že 32. izvedbo prvenstva afriškega pokala narodov, kot je uradno ime tekmovanja, že petič je v v Egiptu po letih 1959, 1974, 1986 in 2006. Naslov prvaka brani Kamerun, ki je pred dvema letoma v Gabonu v finalu z 2:1 ugnal prav Egipčane.

Prvič 24 reprezentanc

Letošnje afriško prvenstvo je prvo v razširjeni verziji, namesto 16 igra 24 ekip.

Naslov prvakov branijo nogometaši Kameruna. Foto: Reuters

V skupini A so gostitelj Egipt, DR Kongo, Uganda in Zimbabve, v skupini B Nigerija, Gvineja, Madagaskar in Burundi, v skupini C Senegal, Alžirija, Kenija in Tanzanija, v skupini D Maroko, Slonokoščena obala, Južnoafriška republika in Namibija, v skupini E Tunizija, Mali, Mavretanija in Angola, v skupini F pa Kamerun, Gana, Benin in Gvineja Bissau.

Najuspešnejša država na afriških prvenstvih je prav Egipt, ki ima sedem naslovov prvaka, zadnjega iz leta 2010. S petimi mu sledi Kamerun, s štirimi Gana, tri ima Nigerija, po dva Slonokoščena obala in DR Kongo, po enega pa Zambija, Tunizija, Sudan, Alžirija, Etiopija, Maroko, JAR in Kongo.

