Eden najboljših vratarjev na svetu svoje generacije je končal kariero #video

Julio Cesar, poleg Španca Ikerja Casillasa in Italijana Gianluigija Buffona je veljal za najboljšega vratarja svojega obdobja, je leta 2010 z Interjem iz Milana osvojil ligo prvakov in klubsko svetovno prvenstvo, v sedmih letih pa skupaj pet italijanskih naslovov. V Interju ga je nato zamenjal nekdanji slovenski kapetan Samir Handanović.

Z brazilsko reprezentanco je Cesar osvojil južnoameriško nogometno prvenstvo Copa America (2004) in pokala konfederacij (2009, 2013), na treh zaporednih svetovnih prvenstvih pa ni osvojil lovorik. Še več, leta 2014 je v polfinalu v domačem Belo Horizonteju proti Nemčiji (1:7) prejel sedem zadetkov, največ izmed vseh vratarjev gostiteljice SP v zgodovini in največ izmed vseh brazilskih čuvajev mreže na eni tekmi do zdaj.

Njegov pogovor z novinarjem je bil na koncu precej čustven. Julia so povsem oblile solze:

On the eve of his retirement match, Globo Esporte did a special piece with goalkeeper Júlio César. Here's the end of that piece where Julio reflects on his career and life#ObrigadoJulioCesar #ThankYouJulioCesar 👏👏🔴⚫



[📺Rede Globo with English subtitles by @FlamengoENG] pic.twitter.com/wYIs3pwcvC