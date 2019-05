Eden Hazard je z dvema goloma in odlično igro odločilno pripomogel, da je sinoči ekipa Chelseaja v Bakuju v finalu evropske lige v londonskem obračunu premagala Arsenal s 4:1 (0:0) in v tem tekmovanju slavila drugič po letu 2013. Po tekmi jasno povedal, da se od angleškega velikana poslavlja, preselil naj bi se v Real Madrid.

"Sam sem svoje odločitve že sprejel. Sedaj se morata odločiti kluba. Mislim, da lahko rečem, hvala, to je tudi slovo. Moje sanje so bile, da zaigram v premier ligi. Da zaigram v velikem klubu. Sedaj je napočil čas za nove izzive," je povedal 28-letni Hazard, ki je za belgijsko izbrano vrsto na 100 tekmah zabil 30 golov. Med letoma 2007 in 2012 je igral za Lille, potem pa za ekipo Chelsea.

Že tedne potekajo v medijih jasna namigovanja, da naj bi prestopil v Real, odškodnina naj bi znašala 130 milijonov evrov, letna plača v madridskem velikanu pa 23,4 milijona. Sam Hazard že dve leti občasno spregovori, da je njegova želja, da bi igral pod taktirko legendarnega nekdanjega francoskega reprezentanta Zinedina Zidana, sedaj trenerja Reala. Ta je osvojil rekordnih 26 evropskih lovorik, od tega 13 naslovov lige prvakov oziroma predhodnice le te, ter prav tako rekordnih sedem naslovov svetovnega klubskega prvaka.

A Reala letos v Bakuju ni bilo, pomerila sta se dva londonska velikana, krajši konec pa je potegnil Arsenal, ki je bil v povsem podrejenem položaju v drugem polčasu. A nisi bili le igralci in navijači Chelseaja tisti, ki si so se veselili. Zmaga Chelseaja je prinesla tudi dobre novice v francoski Lyon, od koder prihajajo tudi letošnje zmagovalke lige prvakinj.

Arsenal, ki je končal na petem mestu premier lige, je potreboval zmago v finalu v azerbajdžanski prestolnici, da bi se po dveh sezonah odsotnosti ponovno vrnil v ligo prvakov. Chelsea se je že pred tem vrnil v evropsko elitno tekmovanje prek domačega prvenstva, tako da je drugi zmagovalec sredinega večera postal Lyon, tretji v francoskem prvenstvu, ki mu je pripadlo mesto v ligi prvakov.

To gre sicer običajno zmagovalcu drugoligaškega evropskega tekmovanja. Loyn je tako neke vrste srečni poraženec že drugo leto zapored, tudi lani je bil tretji v domači ligi, pa nato prišel neposredno v skupinski del lige prvakov, saj je lani pokal v evropski ligi osvojil Atletico Madrid Jana Oblaka.

Začeli stresno, po zadetku je steklo

"Bila je dobra tekma. Na obeh straneh smo sicer začeli stresno, konec koncev je šlo za finale, toda ko je Olivier (Giroud) zadel se je za nas začela res izjemna noč. Odtlej smo res dobro igrali, nadzirali potek tekme. Vesel sem, da sem s temi fanti dvignil pokal," je po letošnjem finalu povedal Hazard.

Strelec uvodnega in prelomnega gola Giroud je pomembno vlogo igral tudi v nadaljevanju dvoboja. "To je bila dobra finalna tekma, bili smo boljši, bolj učinkoviti, posebej v drugem polčasu. Ta dva kluba sta mi spremenila življenje, dala sta mi priložnost, da sem se kot igralec uveljavil v premier ligi. Nisem želel, da bi se veselil po zmagi nad Arsenalom, toda ponosen sem, da sem pokal osvojil z ekipo." pa je povedal 35-letni francoski reprezentant Giroud, med letoma 2012 in 2018 član Arsenala, potem pa je za Chelseaja na 40 tekmah zadel pet golov, zadnjega prav v Bakuju.

Tam je Chelsea drugič v zgodovini osvojil evropsko ligo ter si deli tretje mesto na večni lestvici skupaj z Borussiao Mönchengladbach, Tottenhamom, Feyenoordom, IFK Götheborgom, Realom, Parmo in Portom. Sevilla je rekorder s petimi naslovi zmagovalca pokala Uefa in evropske lige in tudi edina s tremi zaporednimi zmagami (2014, 2015, 2016). Po tri naslove imajo Liverpool, Juventus, Inter in Atletico Madrid.

