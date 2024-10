Aluminij vsaj začasno na vrh, Grosupeljčani tresli lastno mrežo

Nogometaši Aluminija so spet vsaj začasno prevzeli vodstvo v 2. SNL. V desetem krogu so doma s 3:1 ugnali Ilirijo 1911 in bodo vsaj en dan oziroma do sobotne tekme Gorice, ki bo gostovala v Slovenskih Konjicah pri Dravinji, na prvem mestu prvenstvene razpredelnice. Dva gola za Kidričane je dosegel Jaka Domjan. Na drugi petkovi tekmi so Bilje s 3:0 premagale Grosuplje, gosti so si dva gola zabili sami.