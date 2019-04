Drinkwater vinjen povzročil nesrečo in poskrbel za poplavo šal

Angleški nogometaš Danny Drinkwater se je skupaj s pravnico Beth Mantel udeležil dobrodelne zabave v kraju Hale v širšem velemestnem območju Manchestra. Nato se je odpravil domov. V času nesreče, ta se je zgodila v noči z nedelje na ponedeljek le nekaj ur po zmagi modrih z 2:0 proti West Hamu na Stamford Bridgeu, v avtomobilu, ki ga je vozil, ni bil sam, ampak v spremstvu lepe pravne zastopnice. Po informacijah medijev sta oba utrpela manjše praske, prav tako hujših poškodb ni utrpela niti voznica drugega avtomobila.

"V zadnjem času se je Danny zabaval kot nor, upajmo, da je bila ta nesreča opozorilo k streznitvi," angleški mediji povzemajo izjavo enega izmed neimenovanih znancev nogometaša, ki je ob koncu sezone 2015/16 z Leicester Cityjem postal prvak angleške premier lige.

Drinkwater je vrhunec doživel pred tremi leti, ko je z Leicester Cityjem postal angleški prvak. Foto: Reuters

Angleška policija je igralca do streznitve zadržala na policijski postaji. Sicer se je igralec odločil, da bo policiji pomagal pri razjasnitvi okoliščin primera.

Policija je igralca spustila s plačilom varščine ter ga ovadila zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Na sodišču se bo moral zglasiti 13. maja.

Nekaj šal, ki so zaokrožile po socialnih omrežjih zaradi priimka nogometaša:

Danny Drinkwater will be known from this day onwards as #DannyDrinkdriver pic.twitter.com/pxSvlheHGm

Danny Drinkwater charged with drinkwater driving.. How could they charge someone with is name. We need video assistance for this decision. pic.twitter.com/Is4xp0zU7C