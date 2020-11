Drama v Rusiji: Srba po močnem udarcu morali oživljati #video

Na sredini tekmi ruskega nogometnega pokala med Rubinom in SKA Habarovsk se je dogajala prava drama. Vezista Rubina Darka Jevtića so po hudem udarcu s komolcem morali celo oživljati, a najnovejše informacije potrjujejo, da s Srbom, ki je v preteklosti igral za mladinske izbrane vrste Švice, ni nič hujšega.

Incident se je zgodil že v 26. minuti, ko je pri boju za žogo Vladislav Bargin Igorević s komolcem v glavo zadel nesrečnega Jevtića, tega je v trenutku oblila kri. Sprva se je zdelo, da bosta potrebna le šivanje in ustavitev krvavitve, a se je igralec po tem, ko se je postavil na noge, zgrudil.

Ruski mediji poročajo, da so 27-letnega nogometaša Rubina iz Kazana morali celo oživljati, preden so ga z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico. Tam so ugotovili, da ima Jevtić hujši pretres možganov in zlomljen nos, kar pa ne bo pustilo trajnih posledic.

Tekmo, ki jo je zaznamovala drama, je z 1:0 dobil Rubin.

