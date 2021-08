Djuranović opozarja: Za Rosenborg ne velja norveški stereotip

Nogometaši Domžal bodo danes v prvi tekmi 3. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo gostovali pri Rosenborgu in skušali prekrižati načrte slovitemu norveškemu klubu. Rumena družina je v tej evropski sezoni že izločila tekmeca iz Luksemburga (Swift) in Finske (Honka). "Treba bo odigrati pogumno," napoveduje trener Dejan Djuranović, njegov izbranec Benjamin Markuš pa dodaja, kako mu bo v užitek igrati na stadionu Lerkerdal, kjer je v preteklosti gostovalo že ogromno evropskih velikanov.

Domžalčane čaka danes najtežji evropski izziv v tej sezoni. "Rosenborg je renomirani nasprotnik, ki ima od norveških ekip največ izkušenj z igranjem v Evropi. Je velik klub, ekipa je kompaktna, organizirana in agresivna. Želi si igrati in je daleč od stereotipa o norveškem nogometu z igro preskoka in dolgimi žogami. Ima tudi izkušenega trenerja, ki je bil tudi selektor danske reprezentance. Treba bo odigrati pogumno, poskušati igrati s posestjo žoge, da jim lahko ustvarjamo težave. Moramo biti tudi agresivni, posebej v fazi obrambe. Tako kot smo bili na Finskem," pred gostovanjem v Trondheimu napoveduje trener Dejan Djuranović, ki ga danes čaka trenerski spopad s priznanim strategom Agejem Hareidejem.

Age Hareide je na SP 2018 vodil Dansko. Foto: Reuters

V zadnjih letih je vodil dansko izbrano vrsto in z njo na SP 2018 v Rusiji nesrečno izpadel v osmini finala proti Hrvaški. V bogati karieri je bil tudi selektor Norveške in številnih največjih norveških klubov, od lani pa vodi Rosenborg, s 26 državnimi naslovi tudi norveškega rekorderja.

Jakupović že pozabil na zapravljeno 11-metrovko

Dejan Djuranović opozarja na številne kakovosti Rosenborga. Foto: Vid Ponikvar Domžale bodo zaigrale na stadionu Lerkerdal. Nogometaši v rumenih dresih se že veselijo današnje izkušnje. "Stadion je kot iz sanj za vsakega nogometaša, sprejme več kot 20 tisoč gledalcev, to je samo še razlog več za dobro tekmo. Evropski obračuni so nekaj najlepšega, zato moramo v tekmi uživati. Norvežani so na papirju favoriti, a je treba to dokazati še na igrišču. Pripravljamo se na njih. Poiskali smo njihove slabosti, imajo tudi nekaj dobrih strani, a jih bomo skušali onemogočiti in se osredotočiti na njihove slabosti in jih tam raniti," sporoča mladi nogometaš Benjamin Markuš.

Njegov soigralec Arnel Jakupović je prejšnji četrtek osrečil Domžalčane s pravcatim evrogolom na Finskem, tri dni pozneje pa na prvenstvenem srečanju s Taborom ni bil preveč židane volje, saj je globoko v sodnikovem podaljšku zapravil najstrožjo kazen za zmago Domžal z 2:1. "Od junaka do tega, da zapraviš najstrožjo kazen … To se dogaja v nogometu, a je to zdaj že preteklost. Hitro sem vse odmislil in gledam naprej. Osredotočen sem le na tekmo z Rosenborgom, da pomagam ekipi po najboljših močeh," pravi avstrijski napadalec.

Se bosta Senijad Ibričić in Arnel Jakupović veselila zadetka Domžal tudi danes? Foto: Vid Ponikvar

V vrstah Rosenborga bi lahko največjo nevarnost domžalski obrambi povzročal 27-letni Dino Islamović, rojen na Švedskem, ki igra za reprezentanco Črne gore. K Rosenborgu se je preselil lani, tako da leta 2019, ko je norveški klub gostoval v Sloveniji, ni zaigral proti Mariboru. Rosenborg je takrat dvakrat s 3:1 premagal vijolice in jih izločil iz boja v kvalifikacijah za ligo prvakov. Lani je v Evropi prišel do play-offa za evropsko ligo, kjer je nato izpadel proti PSV Eindhovnu (0:2), ta pa je pred tem izločil ravno Muro (5:1).