Dobovec prepričljiv na prvi finalni tekmi

Dobovec je na današnji tekmi hitro prišel do lepega vodstva, potem ko sta v šesti in sedmi minuti zadela Vedran Matošević in Kristjan Čujec. Žiga Čeh je v 26. minuti še povečal prednost domače zasedbe, dve minuti pozneje pa je za 4:0 in potrditev zmage zadel še Rok Mordej.

Jonhn Lennon je v 30. minuti sicer zmanjšal zaostanek desetkratnih prvakov Litijanov, ki so zadnji naslov osvojili v sezoni 2012/13, potem ko so premagali prav Dobovec, toda slednji je le malce zatem spet povečal prednost po golu Tea Turka. Za nameček je v 38. minuti Arnon pri Litiji dosegel še avtogol.

Tretja tekma bo 1. junija, morebitni četrta in peta pa 4. in 8. junija.

V zgodovini je Litija najuspešnejša slovenska ekipa, ima 10 naslovov prvaka, Dobovec jih ima tri, Oplast Kobarid, Puntar in Maribor po 2,Gip Beton MTO, Pelikan Celje, Mila Juventus, Mizarstvo Krošelj in Gorica pa po enega.