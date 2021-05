Dobovec dočakal tekmeca v finalu 1. SFL, Litija po hudem boju strla Vrhniko

Nogometaši Litije so drugi finalisti 1. SFL. V odločilni tekmi so v domači dvorani z 1:0 (0:0) premagali presenečenje končnice, Siliko iz Vrhnike in polfinalno serijo dobili s 3:2 v zmagah. Peta tekma je bila prva, ki jo je kakšna ekipa dobila na domačem igrišču. Litija se bo v finalu merila z Dobovcem, prva tekma bo že v torek v Rogaški Slatini.

Litijani so bili skozi tekmo nevarnejši tekmec, čeprav tudi gosti, varovanci legendarnega Mileta Simeunovića, niso bili brez priložnosti. Jih pa je predvsem v prvem polčasu reševal vratar Nejc Berzelak, ki je ubranil vrsto nevarnih strelov, predvsem Brazilca Johna Lennona, pri strelu Hrvata Josipa Jurića pa ga je rešila vratnica.

V drugem delu je Lennon še naprej zapravljal priložnosti, Berzelak je preprečil veselje tudi Mateju Fideršku, Tine Šturm je prav tako zapravil priložnost za Litijane, vse to pa bi lahko na nasprotni strani kaznoval Admir Čosić, ki pa je bil iz ugodnega položaja nenatančen. Nikoli Jandriču, nekdanjemu igralcu Litije, zdaj pa Silika, je veselje preprečila prečka.

Odločitev je padla v 36. minuti, ko so gosti storili napako, Jurić je sam prišel pred Berzelaka, ga preigral in poslal žogo v mrežo. Vrhničani so po prejetem golu zaigrali z vratarjem, toda izenačiti jim ni uspelo, vratar Litije Igor Bratič se ni pustil premagati.

Dobovec dolgo čakal

Dobovec si je finale piigral že po tretji tekmi polfinala, v torek, 14. maja, ko je premagala Bronx Škofije s 7:0 (6:0) in v zmagah slavila s 3:0. Dobovec je na odločilni tekmi polfinala zaigral tako, kot si je trener Kujtim Morina želel. Od prve minute je igral zbrano in zavzeto, predvsem pa brez podcenjevanja. Do 11. minute so domačini že vodili s 6:0. Uvodoma je dva gola dosegel Žiga Čeh, dva je dodal Luka Perić, po enega Niko Cesarec in Teo Turk.

To je bil tudi izid na polčasu, končni izid je v 29. minuti postavil Čeh.