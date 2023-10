Dobovec kljub visokemu porazu v elitni del lige prvakov

Nogometaši Dobovca so v zadnjem krogu turnirja glavnega dela lige prvakov v futsalu v Podčetrtku izgubili proti Benfici z 1:8, a si vseeno priigrali preboj v elitni del tekmovanja. Za sabo so pustili romunski Galati, ki je imel slabšo razliko v danih in prejetih zadetkih.

Dobovčani, ki so pred tem igrali 3:3 z romunskim Galatijem, s francoskim Etoile Lavalloisom pa izgubili z 0:4, so tokrat spet naleteli na pričakovano premočnega tekmeca.

Šestkratni slovenski prvaki v futsalu so že v prvih dveh minutah in pol prejeli štiri zadetke, ki so jih dosegli Goncalo Sobral, Arthur in Jacare, slednji je bil uspešen dvakrat. V sedmi minuti je vendarle Klemen Duščak z golom za Dobovec prekinil "kanonado" Portugalcev ter postavil tudi izid polčasa.

V uvodu drugega je Benfica spet prevladovala. V 32. minuti je Arthur znova zatresel mrežo Dobovca za vodstvo s 5:1, isti igralec pa je v 35. minuti poskrbel še za 6:1. Minuto pozneje je Lucio Junior zadel za 7:1, minuto in pol pred koncem pa Afonso Jesus za končnih 8:1.

Iz skupine 4, v kateri igra Dobovec, so se v elitni del tekmovanja prebile tri najboljše ekipe. Elitni del lige prvakov, v njem bo 16 ekip v štirih skupinah, bo na sporedu med 28. novembrom in 3. decembrom. Zmagovalci skupin se bodo uvrstili na finalni turnir lige prvakov, ki bo v prvem tednu maja 2024. Žreb elitnega dela bo v četrtek ob 14. uri.

Dobovec se je vselej uvrstil med 16 najboljših ekip v Evropi. Leta 2021 je zaigral tudi na finalnem turnirju osmerice v Zadru. Letošnjo sezono, svojo sedmo v najbolj imenitnem klubskem tekmovanju, začenja kot šestorangirana ekipa. Naslov prvaka lige prvakov brani španska Mallorca.