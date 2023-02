Dobovec, Dobrepolje in Siliko že na finalnem turnirju

Dobovec, Dobrepolje in Siliko so se sinoči uvrstili na finalni turnir pokala Terme Olimia v futsalu. Četrtega udeleženca bomo dobili danes, ko se bosta v Ajdovščini pomerila domači Kix in Bronx Škofije. Finalni turnir bo med 17. in 18. februarjem v Podčetrtku.

Dobovec je na povratni tekmi prišel do zmage s 4:0, odpor Mlinš pa so gostje strli v 2. polčasu. Prvi gol je v 26. minuti zabil Vedran Matošević, zagotovo eden najboljših tujih igralcev, ki so kadarkoli igrali v 1. SFL. Povišala sta Patrik Pasariček in Kolumbijec Felipe Echavarria Echeverri El Churro. Zadnji gol so si domačini zabili kar sami.

V Kobaridu je veliko slavje slavila ekipa iz Dobrepolja, ki se je sploh prvič v klubski zgodovini uvrstila na finalni turnir pokala. Ekipa trenerja Danija Kaljeviča je zmagala že na prvi tekmi, v drugo pa so le potrdili, da jim je mesto med štirimi v pokalu. S tremi goli se je vnovič izkazal Anej Kmetič, odkritje letošnje sezone na prvoligaški futsal sceni. Domačini so še uspeli poravnati na 1:1, zabil je Anže Širok, potem pa so zadevali le še gostje do 5:1. Oplast se je poslovil, bogato in uspešno kariero pa je sklenil tudi Širok, dolgoletni reprezentant Slovenije.

Na tretji današnji tekmi se je zmage veselil Meteorplast Šic bar, a je bila zmaga 4:3 premalo izdatna, da bi Ljutomerčani napredovali. Varovanci trenerja Roberta Grdovića so ves čas vodili, gole so dosegli Denis Kneževič že v 2. minuti, nato pa Rok Šnofl, Alen Ruis in Aljaž Goznik. Za goste sta zadela Marko Mohorič dvakrat in Jure Suban. Domačini so sploh prvič premagali Vrhničane.

V ponedeljek, 6. februarja, bo na sedežu Nogometne zveze Slovenije na Brdu pri Kranju žrebanje polfinalnih parov pokala.