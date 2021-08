Diego Costa Atletico zamenjal za Atletico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji napadalec madridskega Atletica in londonskega Chelseaja Diego Costa je po sedmih mesecih brez pogodbe vendarle našel novega delodajalca. Nekdanji soigralec Jana Oblaka bo kariero pri 32-letih starosti nadaljeval v Braziliji. Do konca decembra 2022 je podpisal pogodbo z Atleticom Mineirom, so sporočili iz kluba iz Belo Horizonteja.

Madridski Atletico in Diego Costa sta 29. decembra lani sporazumno prekinila sodelovanje, potem ko je v sezoni odigral vsega 204 minute. Za Madridčane je igral tudi v letih od 2010 do 2014, član madridskega Atletica pa je bil tudi od 2007 do 2009. Skupaj je za klub iz Madrida v različnih obdobjih nastopil 215-krat, dosegel pa je 83 golov.

Costa je tri sezone igral za angleški Chelsea. V karieri je nosil še dres Brage, kot posojeni nogometaš pa je igral še za portugalski Penafiel ter španske klube Rayo Vallecano, Celta Vigo, Albacete in Valladolid.

Costa se je rodil v Lagartu v Braziliji, za rodno Brazilijo je nastopil na dveh prijateljskih tekmah, preden je zamenjal državljanstvo in 24-krat igral za Španijo.

Pri brazilskem Mineiru bo okrepil napad, v katerem so že Brazilca Hulk in Eduardo Sasha ter Čilenec Eduardo Vargas in Venezuelec Jefferson Savarino.

Atletico Mineiro trenutno vodi v elitni brazilski ligi, v četrtfinalu južnoameriškega pokala libertadores pa je na prvi tekmi argentinskega tekmeca River Plate ugnal z 1:0.