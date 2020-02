Hud udarec za Barcelono in francosko reprezentanco

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Barcelona je potrdila, da dolgo ne bo mogla računati na krilnega napadalca Ousmane Dembeleja, ki je Finskem uspešno prestal operacijo stegenske mišice. "Francoz bo manjkal okoli šest mesecev," so zapisali na uradni strani katalonskega velikana.

Ousmane Dembele, za katerega je Barcelona poleti 2017 Borussii Dortmund odštela kar 125 milijonov evrov, se je v tej sezoni še četrtič poškoval, čeprav smo šele na polovici sezone. Avgusta in septembra je manjkal mesec dni, konec septembra je bil nekaj dni odsoten še enkrat, zdaj pa počiva vse od konca lanskega novembra, ko je nazadnje nastopil.

Prav prejšnji ponedeljek je prvič treniral po normalnem programu in zdelo se je, da je njegov povratek na nogometne zelenice blizu, a treninga ni zdržal do konca in ga z bolečinami v mišici predčasno končal.

Preiskave se pokazale, da gre za hujšo poškodbo - raztrganino mišice, zato je bil operacija neizbežna. To je francoski zvezdnik že uspešno prestal, Barcelona pa sporoča, da nanj ne bo mogla računati okoli šest mesecev. To tudi pomeni, da je Dembele izgubljen tudi za prihajajoči Euro 2020, kjer bodo galski petelini visoko uvrstitev lovili kot aktualni evropski podprvaki.

