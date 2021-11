Norwich City bo reševal Anglež, ki so ga odpustili pri Aston Villi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Angleški nogometni prvoligaš Norwich je tudi uradno potrdil, da se je dogovoril za sodelovanje s trenerjem Deanom Smithom, ki so ga pred osmimi dnevi odpustili pri Aston Villi. Smith je z zadnjeuvrščenim moštvom premier league podpisal dve- in polletno sodelovanje, nasledil pa bo Nemca Daniela Farkeja, s katerim se je ekipa vrnila med elito.

"V zadnjih štirih, petih letih so v Norwichu opravili ogromno dobrih stvari, moja naloga pa bo, da ekipo poskušam spraviti še na višjo raven. Želimo obstati v prvoligaški konkurenci, to si klub z bogato tradicijo in številnimi ter zvestimi navijači tudi zasluži," je ob podpisu pogodbe dejal 50-letni Dean Smith, ki je v Aston Villi deloval od leta 2018, pred tem pa je vodil Brentford.

Smith bo novo ekipo prvič vodil v soboto, ko se bo pomerila s Southamptonom. Norwich ima trenutno na zadnjem mestu pet točk, točkovno je izenačen z Newcastlom, za 17. mestom, ki zagotavlja obstanek, zaostaja za pet točk.