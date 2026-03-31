Italijan Roberto De Zerbi je novi trener Tottenhama, je angleški klub zapisal na spletni strani. Šestinštiridesetletnik iz Brescie je na klopi Londončanov zamenjal Hrvata Igorja Tudorja, ki se po prihodu na olimpijski stadion ni najbolje znašel. De Zerbi je podpisal dolgoročno pogodbo, je še zapisal londonski klub.

Za zmagovalci evropske lige iz prejšnje sezone je katastrofalna sezona. V domačem prvenstvu zasedajo šele 17. mesto, s čimer so sedem krogov pred koncem vpeti v boj za obstanek med angleško elito. V ligi prvakov so po dobrem prvem delu izpadli v osmini finala proti Atleticu iz Madrida. Zgodaj so izpadli tudi iz obeh domačih pokalnih tekmovanj.

De Zerbi bo na klopi Tottenhama debitiral 12. aprila, ko bo na vrsti gostovanje pri Sunderlandu.

Nazadnje je italijanski strateg vodil Marseille, s klopi katerega se je poslovil sredi februarja po 69 tekmah na čelu. V Angliji je že uspešno vodil Brighton med letoma 2022 in 2024, pred tem pa je deloval še pri Šahtarju iz Donecka, ter v domovini pri Sassuolu, Beneventu, Palermu, Foggii in Darfo Boariu.

"Vesel sem, da se pridružujem temu fantastičnemu klubu, ki je eden največjih in najprestižnejših na svetu. Naš kratkoročen cilj je izboljšanje na lestvici Premier League, na kar se bomo v celoti osredotočili do zadnjega žvižga zadnje tekme sezone. Veselim se prvega treninga in dela s temi igralci, da bomo to dosegli," je za klubsko stran dejal De Zerbi.