Slovenski reprezentant podrl rekord in se odločil za selitev v ZDA

Slovenski nogometni reprezentant David Brekalo se seli na Florido. Donedavni branilec norveškega Vikinga odhaja v ZDA, kjer bo nosil dres Orlanda in z njim tekmoval v ligi MLS. Ljubljančan bo poskrbel za rekorden zaslužek kluba iz Stavangerja. Na drugi strani velike luže si želi povrniti tekmovalno formo in s Slovenijo zaigrati na Euru v Nemčiji.

"Orlando se je zame zanimal že dolgo in vedel sem, kako močno si me želi pripeljati. Orlando je tudi izjemno mesto za življenje. Ko pa je govora o športnem napredku, lahko ljudje govorijo, kar hočejo, a kar zadeva mene, sem prepričan, da je liga MLS stopničko višje od norveškega prvenstva (eliteserien). Je močnejša liga, sam jo prištevam med sedem, osem najmočnejših na svetu. Prepričan sem, da bom dobro igral v njej," je David Brekalo prepričan, da je s tem, ko je izbral ponudbo ameriškega kluba, storil pravi korak v karieri. Pri 25 letih znaša njegova tržna vrednost 3,5 milijona evrov.

Zaradi zdravstvenih težav je izpustil zadnje dvoboje v kvalifikacijah za Euro 2024, pred tem pa je bil standardni član obrambne vrste, kjer se je odlično dopolnjeval z Jako Bijolom. V času njegove odsotnosti ga je največkrat v udarni enajsterici nadomestil Miha Blažič. Foto: www.alesfevzer.com

Vikingu se obeta rekorden zaslužek

V zadnjih treh letih je zastopal barve Vikinga iz Stavangerja, v Orlando pa se podaja kot velika okrepitev udeleženca lige MLS. Poskrbel bo tudi za rekorden prestop, saj Viking s prodajo nogometaša ni še nikoli zaslužil treh milijonov evrov, kot bo v primeru Ljubljančana. Nekdanji nogometaš Brava bo tako tekmoval v ligi MLS in živel v Orlandu na Floridi, tako da bo sosed Interja iz Miamija, kjer mrgoli nogometnih zvezdnikov na čelu z Lionelom Messijem.

Enajstkratni slovenski nogometni reprezentant se po treh letih seli drugam, poskrbel je za novi rekord Vikinga, osemkratnega norveškega prvaka. Njegov prestop je najdražji v zgodovini kluba. Foto: www.alesfevzer.com

Pri Vikingu so ga zelo cenili. Kmalu je postal obrambni steber, njegove predstave je cenil tudi selektor Matjaž Kek in mu izkazal veliko zaupanje. Če ne bi imel zdravstvenih težav, sredi lanske jeseni je moral na operacijo trebušne stene, bi najverjetneje ohranil mesto v začetni enajsterici vse do konca kvalifikacijskega ciklusa za Euro 2024.

Želi zaigrati na Euru 2024

Prihaja iz Štepanjskega naselja in nadaljuje tradicijo izjemnih nogometašev, ki jih je dal Sloveniji ta del Ljubljane. V aktualni Kekovi četi poleg njega v tem pogledu izstopa tudi Petar Stojanović. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida Zdaj ko je odpravil težave, se želi čim prej vrniti v staro formo, s katero bi se ponovno znašel na Kekovem seznamu. Želja, da bi igranl na velikem tekmovanju, kot je Euro 2024 v Nemčiji, je ogromna. Ljubljančanu bi se lahko letos izpolnila ogromna želja, o kateri je lahko še kot golobradi mladenič pri Bravu zgolj sanjal. A s trdim in predanim delom ter pogumno odločitvijo, da se iz Slovenije poda na sever Norveške, je dokazal, da je izbral pravilno pot.

Čeprav so ga po odličnih predstavah v Skandinaviji povezovali s prestopom v enega izmed petih klubov nogometno najbolj razvitih držav v Evropi, najbolj so omenjali angleške klube, govora pa je bilo tudi o belgijskih, je izbral nov izziv in se podal čez veliko lužo na Florido. V mestu, znanem po Disneyworldu, ki ponuja veliko zabave, želi narediti korak naprej tudi v nogometnem svetu.

Kaka je bil pred leti z naskokom prvi zvezdnik Orlanda v ligi MLS. Foto: Guliverimage

Če je Brekalo pri Bravu spoznaval, kako je igrati med elito v dresu zelo mladega kluba, bo podobno izkušnjo doživel tudi v ZDA. Orlando City je bil ustanovljen leta 2013. Največkrat se je pojavljal na naslovnicah, ko je njegove barve branil sloviti Brazilec Kaka. Poganja ga kapital bogate družine Wilf, ki vodi tudi moštvo lige NFL Minnesota Vikings.

Orlando City je leta 2022 osvojil pokal, lani pa končal sezono v konferenčnem polfinalu. Trener je Kolumbijec Oscar Pareja, izmed igralcev pa ima po podatkih Transfermarkta daleč največjo vrednost na nogometni tržnici 23-letni Urugvajec Facundo Torres (14 milijonov evrov).