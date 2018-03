Darko Milanič jezen na sodnike: To je zdaj že preveč!

Po novem spodrsljaju Maribora

Po novem prvenstvenem spodrsljaju, domačem porazu proti Domžalam z 1:2, po katerem ima Olimpija na vrhu priložnost, da v sredo pobegne za sedem točk, so pri Mariboru zelo nezadovoljni s sojenjem. To je dal na novinarski konferenci po tekmi jasno vedeti tudi trener Darko Milanič.

"Skrbi me sodniški kriterij. To je zdaj že preveč," je bil po tekmi jezen Darko Milanič, ki glavnemu sodniku Andreju Žnidaršiču in njegovim pomočnikom zameri predvsem dve odločitvi.

Sporen je bil drugi gol Domžal na začetku drugega polčasa, pri katerem je po veliki napaki Marka Šulerja, ki je podal v noge nasprotniku, močno dišalo po nedovoljenem položaju. Sporna je tudi odločitev po prekršku nad Jasminom Mešanovićem, ki so ga Domžalčani ustavili, ko je stekel proti golu, a je sodnik le zamahnil z roko in na žalost Mariborčanov ni piskal prekrška. Če bi ga, bi moral Gabru Dobrovoljcu po pravilih pokazati rdeč karton.

Naredil je napako, ki je nedopustna

Trener je okrcal Marka Šulerja. Foto: Vid Ponikvar "Sodniške napake so bile zelo grobe, razočaranje v garderobi je veliko. Šuler je napačno podal, a so pravila pri nedovoljenem položaju jasna. Lahko pa rečem, da je bila taka napaka, taka podaja je nedopustna," je še povedal trener Maribora, ki je v štirih spomladanskih krogih zapravil že sedem točk. "Izkupiček na zadnjih štirih tekmah je manjši, kot bi moral biti," je priznal.

"Razen nepozornosti smo imeli obilico dobrih akcij in priložnosti. Tako bomo delali tudi naprej. Bo pa treba priložnosti, ki jih imamo, spremeniti v zadetek. Ustvarjamo si toliko priložnosti, kot smo si jih redkokdaj. Morali bomo začeti zadevati," je Milanič še povedal o tekmi, v kateri so imeli Mariborčani resda več priložnosti in strelov na gol od nasprotnika, a gola niso znali zadeti. Dvakrat so zatresli tudi okvir vrat.

Luka Zahović? Ni res, da je v najslabši formi.

Priložnosti je zapravljal predvsem Luka Zahović, ki je v prvem polčasu z nekaj metrov ob nebranjeni mreži meril v okvir vrat, v drugem polčasu pa bil v priložnosti še dvakrat. Enkrat je sinu športnega direktorja Zlatku Zahoviću veselje z izjemnim posredovanjem preprečil gostujoči vratar Ajdin Mulalić, drugič so gostje po strelu mladega napadalca, ki je vse bolj na udaru navijačev, žogo ustavili tik pred golovo črto.

Luka Zahović ni v najboljši strelski formi. Žoga po njegovih strelih noče in noče v gol. Foto: Vid Ponikvar

"Ne vidim, da bi bil v najslabši formi med napadalci. Zgrešene priložnosti so drugo. Na žalost ni edini. Danes bi bilo bistveno drugače, če bi zadel," je napadalca, ki je v 12 prvenstvenih nastopih dosegel le en gol, branil Milanič.

"Razen v uvodnih desetih minutah in na začetku drugega polčasa smo imeli tempo v igri, igrali smo naprej in imeli veliko priložnosti, a se je nasprotnik spretno in srečno ubranil. V igri je bilo več. Z normalnimi odločitvami sodnika bi se lažje rešili. Drugi gol, izključitev …" je po razočaranju v Ljudskem vrtu, v katerem se je zbralo samo dva tisoč navijačev, še povedal Milanič.

Kaj se je dogajalo v Ljudskem vrtu?