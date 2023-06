Darko Milanič je našel nov trenerski izziv

Primorec je nazadnje deloval na Cipru, kjer je vodil Pafos in Anorthosis. Milaniča je njegov novi delodajalec predstavil kot nekdanjega igralca in trenerja z veliko izkušnjami in uspešno nogometno kariero. Med drugim pišejo, da je vodil Leeds United ter ekipe v Sloveniji, Avstriji, na Slovaškem in na Cipru. V sezoni 2013/14 je bil tudi trener graškega Sturma.

"Trener Milanič se lahko pohvali s številnimi osvojenimi lovorikami. Šestkrat je osvojil slovensko prvenstvo in trikrat slovenski pokal," so ob najavi novega trenerja zapisali pri Baniyasu ter ob tem dodali, da je 55-letni Slovenec zelo motiviran za delo v močni ligi v Združenih arabskih emiratih. Za Baniyas igra nekdanji član Maribora Saša Ivković.