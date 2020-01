Od italijanskih zlatih fantov je ostal samo še en

"Vsi so me skušali prepričati v to, da si premislim, a preprosto vem, da je dovolj. Preprosto se moram vrniti domov in biti z družino. Potrebujem svojo hčerko, še bolj pa ona potrebuje mene. Sprejeli ste me kot brata, česar nikoli ne bom pozabil. Ta klub bom vedno nosil v srcu. S tem, ko odhajam od tukaj, odhajam tudi z igrišč. Nogometa zagotovo ne bom več igral," je na novinarski konferenci v Buenos Airesu v družbi predsednika Boca Juniors Jorgeja Amorja Ameala v solzah sporočil Daniele De Rossi in obrnil zadnji list v debeli nogometni knjigi, polni zanimivih poglavij, ki jo je spisal v 18 letih, odkar je prvič nastopil za Romo.

De Rossi je ob Francescu Tottiju ikona zasedbe Rome zadnjih 20 let, za katero je neprekinjeno igral kar 18 sezon, dokler je lani poleti razočaran ni zapustil. Za seboj je ta danes 36-letni po novem nekdanji vezist pustil bogato zapuščino in za Romo odigral kar 616 tekem, zabil pa 63 golov. Na večni lestvici števila nastopov je pred njim samo Totti, ki je zbral kar 786 nastopov in dosegel 307 golov, kar je prav tako rekord.

Pri Boci Juniors je igral skupaj s Carlosom Tevezom, a je za njo odigral vsega šest tekem. Foto: Getty Images

Zaščitni obraz nepozabne Italije 2006

Oba sta bila tudi zaščitna obraza reprezentance Marcella Lippija, ki je na svetovnem prvenstvu 2006 prišla do svojega četrtega in tudi zadnjega naslova svetovnega prvaka.

Na svetovno prvenstvo v Nemčiji ima De Rossi sicer sladkokisle spomine. Tam je zaigral zgolj na prvih dveh tekmah, potem pa moral zaradi rdečega kartona na tekmi proti ZDA počivati kar štiri tekme. Vrnil se je ravno za berlinski finale, ki ga je začel na klopi, na igrišče pa prišel po uri igre. Italijani so do naslova prišli po izvajanju enajstmetrovk, svojo je v gol spremenil tudi De Rossi, ki je bil takrat star komaj 22 let.

Takole je v družbi Francesca Tottija leta 2006 v Berlinu poljubljal pokal za naslov svetovnega prvaka. Foto: Reuters

De Rossi je bil, potem ko sta se poleti upokojila še branilca Cristian Zaccardo in Andrea Barzagli, do tega tedna predzadnji "preživeli" tiste zlate reprezentance, ki bo imela v Italiji podoben status, kot ga imajo v Sloveniji zlati slovenski košarkarji z evropskega prvenstva 2017. Na Apeninskem polotoku jih, tako kot v Sloveniji Gorana Dragića in prijatelje, ne bodo pozabili nikoli.

Nogomet še vedno, čeprav jih šteje že 41, igra legendarni vratar Juventusa Gianluigi Buffon.

Kdo je igral za Italijo na SP 2006 in kdaj so se upokojili?

Gianluigi Buffon (še igra), Cristian Zaccardo (2019), Fabio Grosso (2012), Daniele De Rossi (2020), Fabio Cannavaro (2011), Andrea Barzagli (2019), Alessandro del Piero (2014), Gennaro Gattuso (2013), Luca Toni (2016), Francesco Totti (2017), Alberto Gilardino (2018), Angelo Peruzzi (2007), Alessandro Nesta (2014), Marco Amelia (2017), Vincenzo Iaquinta (2012), Mauro Camoranesi (2014), Simone Baroni (2012), Filippo Inzaghi (2012), Gianluca Zambrotta (2014), Simone Perrotta (2013), Andrea Pirlo (2017), Massimo Oddo (2012) in Marco Materazzi (2014).

Odšel bi lahko kamorkoli, a je ostal zvest svoji Romi

De Rossi, ki je imel podobno kot Totti v svoji karieri obilo ponudb evropskih nogometnih velikanov, a je vse do zadnjega ostal zvest svoji Romi, katere član je bil od majhnih nog, je za italijansko reprezentanco zbral 117 nastopov in zabil 21 golov. Na večni lestvici Italijanov je na četrtem mestu.

Igral je proti številnim zvezdnikom, ki so menjavali klube, Zlatan Ibrahimović samo v Italiji tri, a on je vedno ostal zvest svoji Romi. Foto: Reuters

Z Romo je osvojil vsega tri lovorike, a z njo nikoli ni bil italijanski prvak. Dvakrat – v letih 2007 in 2008 – je bil pokalni prvak, leta 2007 pa je osvojil tudi italijanski superpokal.

Za Boco Juniors je De Rossi zaradi težav s poškodbami sicer odigral vsega šest tekem in zabil en gol. Lovorike ni osvojil.

V pokalu libertadores, južnoameriški različici lige prvakov, je Boca Juniors po porazu proti velikemu tekmecu River Plateju izpadla v polfinalu, v argentinskem prvenstvu pa je po polovici sezone na drugem mestu.