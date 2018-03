Čudež v Tilburgu: takšne blamaže velikana ne pomni nihče

Najbolj sramoten poraz v zgodovini PSV Eindhovna

Zagotovo največje presenečenje v evropskem nogometu zadnjega obdobja se je v soboto zvečer zgodilo na Nizozemskem, kjer je v tamkajšnji prvi ligi Willem II iz Tilburga, ki se bori za obstanek, nekdanjega evropskega prvaka PSV iz Eindhovna, ki ima na vrhu lestvice deset točk prednosti, premagal kar s 5:0 in poskrbel za najbolj sramoten poraz v zgodovini drugega najbolj trofejnega nizozemskega kluba.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ko je Luk de Joong, ki je v prejšnjem krogu pri zmagi nad Utrechtom s 3:0 atraktivno zabil gol s strelom prek glave, na začetku tekme na podoben način poskusil še enkrat, a je žoga zletela malo mimo vrat Willema II, se je zdelo, da bo sobotni večer v Tilburgu šel v pričakovano smer. Da bo PSV osvojil nove tri točke in le še učvrstil trdno prvo mesto v lovu na 24. prvenstveno lovoriko, še tretjo v zadnjih štirih letih.

Toda dobrih 13 tisoč gledalcev na štadionu Koning Willem II, med katerimi je bil tudi trenutno poškodovani slovenski nogometaš domačega moštva Etien Velikonja (zanimivo, njegov bratranec Tim Matavž je pred leti gole zabijal za tokratnega gosta, PSV), je v nadaljevanju z na široko odprtimi usti spremljalo dogajanje na zelenici.

Willem II, ki je na 15. mestu – zadnjem, ki ob koncu sezone zagotavlja obstanek –, je namreč v nadaljevanju uprizoril pravcati nogometni čudež.

Po odličnem začetku je Etiena Velikonjo doletela velika nesreča

Etien Velikonja je v Tilburg prišel lani. Foto: Getty Images Slovenski napadalec Etien Velikonja je v Willem II prišel lani poleti po ne najbolj posrečeni epizodi pri turškem Genclerbirligiju. Podpisal je enoletno pogodbo in svojo pot v – po angleški, portugalski, turški in belgijski – peti tuji ligi, v kateri je zaigral, začel odlično.



Na petih nastopih je zabil tri gole. Med drugim je zatresel tudi mrežo slovitega Ajaxa. Toda potem si je v začetku novembra lani na tekmi proti AZ Alkmaarju huje poškodoval koleno in končal sezono.



Izkušeni 29-letni nekdanji napadalec Gorice, ki se je v slovenski ligi nazadnje mudil v dresu Olimpije, trenutno še vedno okreva, a še ne ve natančno, kdaj se bo vrnil na nogometne zelenice.

Najhujši poraz PSV po več kot 50 letih

Fran Sol je zabil kar tri gole. Foto: Getty Images Najprej je v 21. minuti domače navijače na noge spravil Ben Rienstra, ki je zadel za vodstvo z 1:0. Gostje so pritiskali za izenačenje in se trudili, da bi stvari postavili na svoje mesto, zatresli so tudi vratnico.

Toda potem je najboljši strelec Willema II Španec Fran Sol v 59. minuti zadel za 2:0 in jasno je postalo, da se utegne zgoditi veliko presenečenje.

Ne samo da se je zgodilo, to je bila na koncu pravcata blamaža za evropskega prvaka iz leta 1988.

Najboljši strelec domačega moštva Sol je deset minut pozneje z enajstih metrov, ko je z roko v svojem kazenskem prostoru igral Derrick Luckassen, najprej povišal na 3:0, vmes je drugi gol na tekmi dosegel še Rienstra, potem je v zadnji minuti z drugo uspešno enajstmetrovko, spet po prekršku Luckassena, zaokrožil hat-trick in postavil končni izid 5:0.

Zmage Willema II se je razveselila tudi žena trikratnega strelca:

Ook Aida, de vrouw van Fran Sol, is blij met de 5-0 zege op PSV (en de hattrick van Fran uiteraard 😉) #wilpsv pic.twitter.com/ni0u5JKyoR — Willem II (@WillemII) March 10, 2018

PSV, ki je izgubil prvič letos, je v gosteh pri palčku nizozemskega nogometa doživel najhujši poraz po 53 letih.

Novembra 1964 je z 0:5 izgubil proti edinemu nizozemskemu klubu, ki ima več naslovov prvaka kot on (33), Ajaxu iz Amsterdama.

Tokrat je tak poraz doživel proti klubu, ki ga je na zadnjih dveh medsebojnih tekmah premagal s 5:0 in s 4:0, nazadnje pa proti njemu izgubil pred 14 leti.

Kako je Willem II razbil PSV Eindhoven:

Podvig so dosegli praktično brez trenerja

Da je podvig Willema II toliko bolj epski, je poskrbelo še eno naključje. Nogometaši iz Tilburga so namreč igrali praktično brez trenerja. Erwin van de Looi, ki je bil v klubu od leta 2016, je ta teden odstopil, ker so ga s klopi podili navijači. Začasno ga je nadomestil njegov pomočnik, ki je na trenerski stolček sedel šele dan pred tekmo.

Veliko veselje Reinierja Robbemonda. Foto: Getty Images "To je bil bizaren večer. Sploh če vemo, kaj se je dogajalo ta teden," je po zadnjem sodnikovem žvižgu priznal Reinier Robbemond, ki je na tekmi proti PSV sedel le kot vršilec dolžnosti, a se to po tako fantastični zmagi seveda utegne hitro spremeniti.

"Erwin je bil med prvimi, ki mi je zaželel srečo pred tekmo in prepričan sem, da mi bo med prvimi tudi čestital. Ta zmaga je v veliki meri njegovo delo. Žal mi je, da je odšel. Hvala mu za spodbudo," se je nekdanjemu trenerju in sodelavcu zahvalil Robbemond.

"Vzdušje na štadionu je bilo neverjetno. Ekipa je odigrala fantastično," je po neverjetni predstavi seveda pohvalil tudi svoje nogometaše.

Legendarni Nizozemec je bil ves iz sebe: Lahko nas je sram!

Povsem drugačno je bilo razpoloženje pri človeku, ki je nosil trenerski suknjič gostov. Legendarni Phillip Cocu, ki si še utira pot v trenerskem poslu, je bil po tako hudem porazu malodane v šoku.

Takšen je obraz trenerja vodilnega kluba, ki je proti ekipi iz boja za obstanek izgubil z 0:5. Phillip Cocu. Foto: Getty Images

"Lahko nas je sram. To, kar smo pokazali, ni bilo najslabše, ampak še nižje od tega," je bil jezen 47-letni dolgoletni reprezentant, ki je s PSV, pri njem je začel trenersko pot, v petih letih osvojil že pet lovorik. Ob dveh državnih naslovih še pokalnega in dva superpokalna.

"Čestitam Willlemu II za fantastično tekmo in željo, ki so jo pokazali. Moje ekipe danes na igrišču nisem videl. Ekstremno sem razočaran. Ne morem si razložiti, kaj se je zgodilo. Jutri se bomo o vsem skupaj pogovorili. Kriv sem tudi jaz," je še povedal trener PSV in dal igralcem vedeti, da bo nedelja, ki bi morala biti sicer prosta, tokrat delovna.

PSV in Willem imata vsak na svojem koncu lestvice varno prednost

Willem II se bori za obstanek. Foto: Getty Images Kakšno je stanje na lestvici v nizozemski prvi ligi po nepopolnem 27. krogu?



Vodilni PSV je ob novi zmagi v prejšnjem krogu Ajaxu, ki je le remiziral, pobegnil na okroglih deset točk razlike, a zdaj najbližjemu zasledovalcu omogočil, da se mu, če bo na današnji prvenstveni tekmi v Amsterdamu premagal desetouvrščeni Heerenveen, približa na sedem točk zaostanka.



Na tretjem mestu je AZ, ki ima še dve točki manj od Ajaxa. Feyenoord, ki je bil v prejšnji sezoni prvak, je največje razočaranje sezone. Na petem mestu ima za PSV že kar 26 točk zaostanka za PSV.



Willem II ima na 15. mestu 26 točk s 27 tekem. Na 16. mestu je Sparta Rotterdam s petimi točkami manj, še mesto nižje je Twente Harisa Vučkića s šestimi točkami manj. Ti dve mesti ob koncu sezone peljeta v dodatne kvalifikacije za obstanek.



Na zadnjem mestu, ki vodi neposredno v nižjo ligo, je že praktično odpisana Roda, ki ima 17 točk. Vse štiri ekipe imajo isto število tekem.



Do konca sezone je še sedem tekem.