Konec ljubezni med Ronaldom in varčnim Juventusom?

Portugalski superzvezdnik Cristiano Ronaldo, ki pri 35 letih še vedno spada med najboljše nogometaše na svetu, bi lahko po koncu sezone zapustil Juventus in se vrnil na Old Trafford. O tem, kako so v tej smeri že stekli pogovori med Manchester Unitedom in agentom Jorgejem Mendesom, poroča vse več otoških medijev.

V 21. stoletju sta v nogometnem svetu največji pečat pustila dva igralca. Argentinec Lionel Messi je za zdaj v članski konkurenci še vse sezone odigral v dresu Barcelone, Portugalec Cristiano Ronaldo pa je že nekajkrat zamenjal okolje. Najprej se je še kot golobradi najstnik iz lizbonskega Sportinga podal v Manchester, kjer je Unitedu v šestih letih pomagal do treh naslovov angleškega prvaka, enkrat pa je osvojil tudi ligo prvakov.

Pri Realu prešteval evropske lovorike, pri Juventusu ...

Cristiano Ronaldo je bil z belimi baletniki večkrat evropski in svetovni klubski prvak. Foto: Reuters Leta 2009 je odšel za 94 milijonov evrov h kraljevemu klubu v Madrid, z Realom kot za stavo osvajal evropske krone (kar štiri), bil dvakrat španski prvak, na 438 tekmah pa je dosegel kar 450 zadetkov. Leta 2018, kaj kmalu po evropskem naslovu z Realom, je presenetil javnost z odločitvijo, da se seli v Italijo. Okrepil je Juventus in se spoprijel z vlogo največjega zvezdnika serie A.

Nadaljeval je tradicijo osvajanja lovorik, a zgolj domačih, kar je manj, od pričakovanj vodstva kluba. Z Ronaldom so nameravali skočiti na evropski prestol, a so za zdaj dvakrat ostali praznih rok. V obdobju koronakrize, ko tudi klubski velikani pazijo na vsak milijon, je v Torinu vedno bolj prisotno razmišljanje, da bi izkušenega Ronalda prodali pred iztekom pogodbe in s tem povrnili vložek. Realu so zanj leta 2018 plačali 105 milijonov evrov, a bolj kot odškodnina, bode navijače v oči njegova zelo visoka plača.

Ronaldo na leto zasluži kar 31 milijonov evrov, kar je štirikrat več kot drugi najdražji igralec v moštvu, mladi Nizozemec Matthijs de Ligt, ali skoraj 50-krat več kot njegov trener Andrea Pirlo.

Z Juventusom je osvojil dva naslova italijanskega prvaka. Foto: Reuters

Juventus bi se rad znebil takšnih stroškov, zato razmišlja o tem, da bi Ronalda prodal po koncu sezone 2020/21. Ko je novinar Fox America Christian Martin na Twitterju objavil, kako so mu neimenovani viri v Manchestru in Portu, kjer naj bi se predstavniki Uniteda dobili z Ronaldovim agentom Jorgejem Mendesom, zaupali, kako želijo rdeči vragi prihodnjo sezono pripeljati Ronalda nazaj na Old Trafford, so svetovni splet preplavila namigovanja, kako so pregovori med kluboma že stekli. Martin je še zapisal, da si je Ronaldo vzel čas za razmislek, Juventus pa je pripravljen, če bi si Portugalec resnično to želel, odpreti pogajanja s snubcem, v tem primeru z Manchester Unitedom.