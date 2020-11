Napoliju ni uspelo s pritožbo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lorenzo Insigne in soigralci so si zaradi tega, ker niso pripotovali v Torino, prislužili še kazensko točko.

Lorenzo Insigne in soigralci so si zaradi tega, ker niso pripotovali v Torino, prislužili še kazensko točko. Foto: Reuters

Pritožbena komisija Italijanske nogometne zveze (FIGC) je v torek zavrnila pritožbo prvoligaša Napolija, ki je zaradi neodigrane tekme z Juventusom za zeleno mizo izgubil z 0:3 in so mu odvzeli točko, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Tekme med Juventusom in Napolijem, ki je bila na sporedu v začetku oktobra, niso odigrali, ker ekipa iz Neaplja zaradi dveh igralcev, pozitivnih na okužbo z novim koronavirusom, ni odpotovala v Torino. Šlo je za Eljifa Elmasa in Piotra Zielinskega.

Komisija za pritožbe FIGC je presodila, da se Napoli ne more sklicevati na višjo silo, ki naj bi mu preprečila odhod na tekmo, ampak je šlo za posledico svobodne odločitve, da igralci ostanejo v Neaplju.

V Torinu so v začetku oktobra zaman čakali na ekipo iz Neaplja. Foto: Reuters

Napoli trenutno na prvenstveni lestvici zaseda tretje mesto in ima tri točke zaostanka za vodilnim Milanom. Juventus je trenutno na petem mestu in ima eno točko manj od Napolija in Rome. Juventus si 13 točk deli z Atalanto Josipa Iličića.

V italijanskem prvenstvu se sklicujejo na pravilo Evropske nogometne zveze (Uefa), da se tekma lahko izpelje, dokler ima vsaka od ekip na razpolago 13 zdravih igralcev, vključno z vratarjem.