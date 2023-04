Najprej spravili Ronalda v jezo, nato si ga privoščili še na spletu

38-letni Cristiano Ronaldo se je po remiju Al-Nassra pri Al Feihi znašel v zahtevnem položaju, saj za vodilnim Al-Ittihadom sedem krogov pred koncem zaostaja tri točke. Al-Nassr je pomembni točki v boju za naslov prvaka zapravil na gostovanju pri moštvu, ki na lestvici zaseda šele 11. mesto, njegov trener pa je Srb Vuk Rašović. Na srečanju z Al-Nassrom je blestel 39-letni vratar gostiteljev Vladimir Stojković. Nekdanji čuvaj mreže srbske reprezentance je zadržal mrežo nedotaknjeno, gostom ni uspelo doseči zadetka niti v sedemminutnem sodnikovem podaljšku. Tako je ostalo pri 0:0, po dvoboju pa Ronaldo ni skrival frustracij.

Domačim nogometašem je zameril, da so kradli sekunde in zavlačevali, kar so posnele tudi kamere, pri odhodu v slačilnico pa si je snel še kapetanski trak. Al-Nassr za vodilnim Al-Ittihadom sedem krogov pred koncem zaostaja tri točke, Portugalec pa ostaja pri 11 zadetkih, ki jih je dosegel na desetih nastopih. Gostitelji so veliko točko proti Al-Nassru na družbenih omrežjih proslavili z objavo znamenite fotografije, na kateri Ronaldo igra šah z Lionelom Messijem. S fotomontažo so Argentinca zamenjali s svojim kapetanom Samijem Al-Khaibarijem ter kratko in jedrnato zapisali "šah-mat".

Ronaldo bo v Savdski Arabiji znova na delu prihodnji torek, ko bo gostoval pri četrtouvrščenem Al-Hilalu.