Claudio Ranieri se vrača na Otok

Ranieri je bil nazadnje aktiven v domovini. Med letoma 2019 in 2021 je vodil Sampdorio, bil pa je tudi trener največjih italijanskih klubov, kot so Juventus, Inter Milano, Roma in Napoli. V Španiji je vodil Atletico Madrid in Valencio, deloval je tudi v francoski ligi, kjer je treniral Monaco in Nantes, kratek čas je bil tudi selektor Grčije.

Watford se je v tej sezoni vrnil v elitno angleško ligaško tekmovanje, po sedmih tekmah pa je na 15. mestu v 20-članski ligi. V tej sezoni je dosegel dve zmagi in neodločen izid ter doživel štiri poraze, po sobotnem proti Leedsu je moral odstopiti Munoz.

Ranieri bo ognjeni krst na novem položaju imel 16. oktobra, ko bo Watford gostil trenutno drugouvrščeni Liverpool.