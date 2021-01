Lampardu je odklenkalo, zamenjal ga bo Nemec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V taboru Chelseaja se bo v kratkem zgodila velika sprememba. Frank Lampard bo zapustil trenerski položaj, na stolček pa bo sedel Nemec Thomas Tuchel, ki je nazadnje deloval pri PSG. Klub še ni potrdil menjave, a so otoški mediji prepričani, da je to le še vprašanje ur, morda celo minut.

Modri iz Londona bodo kmalu dobili novega trenerja. 42-letnemu Franku Lampardu, nekdanjemu zvezdniku angleškega nogometa in klubski ikoni Chelseaja, se je zaradi skromnih rezultatov že dalj časa tresel stolček. Zadnji neuspehi - bogati londonski klub je kljub izdatnim poletnim nakupom na zadnjih petih tekmah v prvenstvu zmagal le enkrat - so vodstvo napeljali do odločitve, da so potrebne spremembe.

Najslabše, odkar je tu Abramovič

Chelsea je na zadnjih osmih tekmah v prvenstvu doživel kar pet porazov. Foto: Reuters Lampard, sicer najboljši strelec Chelseaja v zgodovini kluba, je na vročem stolčku vztrajal 18 mesecev. V prejšnji sezoni je izbrance popeljal do četrtega mesta v prvenstvu in finala pokala FA, k boljšemu vtisu pa mu ni bistveno pomagala nedeljska zmaga Chelseaja v pokalu FA, kjer so se modri po zmagi nad Luton Townom prebili med 16 najboljših.

V prvenstvu jim v tej sezoni ne gre tako dobro, na zadnjih osmih nastopih so doživeli kar pet porazov, na lestvici pa so šele deveti. Na tekmo so v povprečju osvojili le 1,67 točke, kar je najmanj po letu 2003, ko je lastnik kluba postal ruski mogotec Roman Abramovič.

Bo Nemec "prerodil" rojaka?

Na Stamford Bridgeu so prepričani, da bi lahko nemški strateg dvignil formo nekaterim dolžnikom, zlasti rojakoma Kaiu Havertzu in Timu Wernerju, od katerih so modri pričakovali bistveno več. Tuchel odlično pozna tudi Američana hrvaških korenin Christiana Pulisica, s katerim je sodeloval v Dortmundu.

Thomas Tuchel je bil s PSG najboljši v Franciji, v ligi prvakov pa se je lani uvrstil v finale. Foto: Getty Images

Tuchel bo 11. trener, odkar je prvi mož Chelseaja Abramovič, že prihodnji mesec pa nemškega stratega čaka velik izpit, saj se bodo Londončani v osmini finala lige prvakov pomerili z vročim Oblakovim Atleticom.