Celtic žaluje, odšel je največji kapetan vseh časov

"Naš oče je vedno našel čas za navijače, zato, prosimo, povejte njegove zgodbe, pojte njegove pesmi in slavite njegovo življenje," je ob smrti Billyja McNeilla zapisala njegova družina.

Celtic je bil prvi britanski klub, ki je osvojil evropski pokal, ko je v finalu s fanti, ki so bili vsi rojeni v Glasgowu in njegovi okolici, premagal milanski Inter.

McNeill, ki so mu navijači nadeli vzdevek cesar, je kot kapetan popeljal Celtic do devetih zaporednih naslovov na škotskem prvenstvu, nato pa je v klubu deloval tudi kot trener.

Billy McNeill, @CelticFC & @ScotlandNT legend, has died at the age of 79.



In 1967, he became the first British man to lift the European Cup - one of a staggering 3⃣1⃣ major trophies he won with Celtic as player and manager 👏 #RIP pic.twitter.com/oeQTGSGw3k