Celjani pospešeno kadrujejo

Dve okrepitvi in dve novi podaljšanji pogodbe

Kljub prazničnim dnem je v klubskih pisarnah slovenskega nogometnega prvoligaša Celja zelo živahno. Vodstvo kluba namreč nadaljuje z dopolnjevanjem igralskega mozaika za drugi del tekmovalne sezone. Po Roku Štrausu je člansko moštvo dobilo novi okrepitvi. V Celje se selita Mitja Lotrič in Žan Benedičič, poroča spletna stran Celja. Vodstvo je ob tem je podaljšalo pogodbi z izkušenima branilcema Juretom Travnerjem in Elvedinom Džinićem.

Triindvajsetletni napadalec Mitja Lotrič je nazadnje igral za ciprski Pafos. Pred odhodom v tujino je igral za velenjski Rudar, Koper in Muro. "Vesel sem podpisa pogodbe z Nogometnim klubom Celje. Kar nekaj igralcev poznam že od prej, zato zagotovo ne bo večjih težav s prilagoditvijo na novo okolje. Verjamem, da nam bo skupaj s strokovnim štabom uspelo spisati lepo zgodbo," je po podpisu pogodbe dejal Lotrič.

Vezni igralec Žan Benedičič je 3. oktobra dopolnil 22 let. Pred prihodom v Celje igral za italijanski klub FC Olbia Calcio. Nogometno kariero je začel pri Triglavu iz Kranja. "Moja motivacija je ob prihodu v Celje na najvišji ravni. Zavedam se, da me čaka trdo delo in spoštovanje do ljudi, ki so v klubu. Verjamem, da nas čakajo zelo lepi meseci," pa so bile prve besede Benedičiča po prihodu v mesto ob Savinji.

Oba sta s celjskim klubom sklenila sodelovanje do konca tekmovalne sezone 2019/2020. Do takrat sta pogodbi s klubom podaljšala tudi zdajšnja člana Celja Jure Travner in Elvedin Džinić.

Celjski nogometaši bodo priprave na drugi del sezone začeli v sredo, 10. januarja.