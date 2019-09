Predsednik Uefe včasih bežal, da ga niso brcnili čez ograjo #video

Aleksander Čeferin in štirje ambasadorji Uefe so navdušili na revijalni tekmi v Ljubljani.

V torek dopoldan, ko so bila srca slovenskih športnih navdušencev še polna vtisov mogočne zmage odbojkarjev nad Rusijo, se je v središču Ljubljane trlo znanih nogometnih imen. Nekatera so se pridružila šolarjem in odigrala revijalno tekmo, na kateri so Luis Figo, Florent Malouda, Nadine Kessler in Milenko Ačimović pokazali ogromno znanja. Izstopal pa je tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin in se ob slovesnem zagonu štiriletnega programa za otroke Nogomet v šolah spomnil na obdobje, ko je igral nogomet kot šolar.

Trg Republike ponavadi sameva. V torek dopoldan je bilo drugače, saj je predstavljal posrečeno prizorišče, na katerem je Evropska nogometna zveza (Uefa) uradno zagnala štiriletni program za otroke Nogomet v šolah. Zbralo se je veliko nekdanjih asov nogometa, nekateri izmed njih so člani izvršnega odbora Uefe. Tisti, ki so stopili na igrišče, so oplemenitili dogodek, namenjen v prvi vrsti najmlajšim, in pokazali razkošno nogometno znanje. Navdušili so zbrane gledalce kot tudi številne predstavnike sedme sile, ki so prihrumeli v Ljubljano iz različnih držav.

Magnet Uefe, po mnogih parametrih največje in najmočnejše športne organizacije na svetu, je zelo močan, tokrat pa so se njeni veljaki prvič mudili v Sloveniji, odkar je njen predsednik Aleksander Čeferin. Ni prvič, da je v rodno domovino pripeljal legende svetovnega nogometa. Podobno je bilo že lani na dobrodelni tekmi v Biljah. Tokrat so se na igrišču proti mladim tekmecem pomerili ambasadorji Uefe. Portugalec Luis Figo, Francoz Florent Malouda, Nemka Nadine Kessler in Slovenec Milenko Ačimović, ki so se z veseljem udeležili dogodka, po njem pa spregovorili tudi o svojih izkušnjah, kako je bilo v njihovih časih, ko so spoznavali nogomet skozi osnovnošolske oči.

Če nisi pravočasno zbežal ...

Prvi mož evropskega nogometa je spomnil, kako trda je bila včasih borba, da si lahko kot mladi šolar sploh dočakal priložnost na igrišču.

''Ko smo igrali nogomet v osnovni šoli, smo imeli ene čevlje za šolo in nogomet. Le ene. Igrali smo pred šolo in še danes včasih pravim prijateljem, kako smo mladi igrali, ko pa so prišli starejši, pa je bil tvoj cilj, da pravočasno zbežiš z igrišča. Če nisi, so drugače prijeli tvojo žogo in jo brcnili čez ograjo. Ali pa brcnili tudi tebe … Potem pa si čakal, včasih tudi leto dni, da se je kdo od starejših poškodoval, in si lahko prišel zraven. Bilo je drugače kot danes,'' je Aleksander Čeferin, ki se je na revijalni tekmi izkazal s številnimi atraktivnimi potezami, delil svoje spomine, kako je igral nogomet v mlajših letih v Grosupljem.

"Nas so starši priganjali in vpili na nas, da moramo v hišo, mi pa moramo vpiti na naše otroke, da gredo iz hiše. To je težava. Vsi so na računalnikih in telefonih. Popolnoma se tega spremeniti ne da. Romantičen čas, vsaj zame, ko smo bili na ulici in igrali vse športe, se verjetno ne bo vrnil, moramo pa delati na tem, da otroci niso predebeli in da niso zasvojeni z računalniki," je navedel eno izmed poslanstev Uefe, zaradi katerega je tudi ugledal luč sveta projekt Nogomet v šolah.

Ačimović navdušen nad odbojkarji: Vsaka čast fantom

Tekmo, v kateri so nastopili ambasadorji Uefe, so spremljali tudi člani izvršnega odbora Uefe Dejan Savičević, Davor Šuker in predsednik Juventusa Andrea Agnelli. Foto: Nebojša Tejič/STA S soncem obsijan torek je izžareval posebno športno energijo. Veliko pogovorov na Trgu Republike se je dotikalo ponedeljkove odbojkarske rapsodije v Stožicah, kjer je Slovenija v četrtfinalu senzacionalno izločila branilce naslova Rusijo. O evforiji, ki jo je čutiti na sončni strani Alp, je spregovoril Ačimović: ''Že celo jutro vlada evforija in se govori le o odbojki. Vesel sem, to je lep dosežek za Slovenijo. Tekmo z Rusijo sem si ogledal doma, zadnjih pet, šest servisov doživel na trnih, na koncu pa pozdravil zmago Slovenije z velikim veseljem. Vsaka čast fantom. Bil sem športnik in se zavedam, kaj pomenijo Rusi v odbojki,'' je nekdanji kapetan slovenske nogometne reprezentance navdušeno razglabljal o uspehu odbojkarjev, ki so se uvrstili v polfinale evropskega prvenstva.

Odbojkarje čaka v četrtek polfinalni izziv, ko bodo v polnih Stožicah gostovali Poljaki, Evropska nogometna zveza pa bo v Ljubljani tisto, kar si je zastavila, opravila že danes. Izvršni odbor bo sestankoval v popoldanskih urah in sprejel kar nekaj pomembnih odločitev za evropski nogomet, dopoldan pa je zagnal štiriletni program za otroke Nogomet v šolah. Za njegov zagon je evropska krovna organizacija prek programa HatTrick namenila 11 milijonov evrov, ki bodo namenjeni razvoju in izboljšavi nogometa v šolah.

''To je še eden super projekt s strani Uefe, ki bo otrokom v času, ko je toliko elektronike, ponudi igranje nogometa na vseh ravneh. V mojih šolskih letih smo veliko igrali nogomet in se o njem tudi pogosto pogovarjali. Zdi se mi, da je zdaj tega vedno manj. S takšnimi projekti, kot je ta od Uefe, bo šlo na bolje,'' je prepričan Ačimović, sodelavec Uefe, ki redno sodeluje z mladimi upi in za njihov razvoj skrbi prek svoje nogometne šole.

Čeferin zna dobro igrati nogomet

Milenko Ačimović zgledno sodeluje z Aleksandrom Čeferinom tako na igrišču kot tudi pri delovnih nalogah Uefe. Foto: Nebojša Tejič/STA Na revijalni tekmi je z nekaterimi potezami spomnil na svoja najboljša leta. ''Ne zgodi se vsak dan tekma, na kateri ti podajata Luis Figo ali Aleksander Čeferin. Takrat, ko ti podata, je še večja odgovornost, da dosežeš zadetek,'' se je nasmehnil 42-letni Ljubljančan, tesno vpet v dogajanje na Uefi. ''Smo na pravi poti. V delu za Uefo enostavno uživam. Hvala bogu, da imamo Slovenci na takem mestu predsednika. Lahko smo ponosni nanj,'' je pohvalil predsednika in poslanstvo Uefe, izraženo s številnimi uspešnimi projekti.

Kako dober nogometaš pa je predsednik Uefe? ''Nisem kompetentna oseba za ocenjevanja, a sem videl predsednika že dostikrat igrati. Zna dobro igrati nogomet, verjemite,'' je pohvalil soigralca, s katerim sta si izmenjala kar nekaj atraktivnih podaj in sodelovala pri mnogih zadetkih. ''Nismo več toliko mladi, a smo vsi do zadnjega uživali,'' je bil presrečen, da je bil ambasador tako prikupnega dogodka, namenjen skrbi za razvoj nogometa pri šolarjih.

Figo pred 30 leti ni imel takšnih pogojev

Luis Figo se rad udeležuje revijalnih tekem, na katerem se pomeri z mlajšimi. Foto: Nebojša Tejič/STA Kaj pa je po tekmi in druženju z otroki iz Slovenije ter štirih sosed (Avstrija, Hrvaška, Italija in Madžarska) povedal Luis Figo, nekdanji najboljši nogometaš sveta in eden najboljših Portugalcev vseh časov?

''Lepo je biti v stiku z otroki. Pred 30 leti, ko sem začel nogometno pot, nismo imeli takšnih pogojev in možnosti. Takrat smo igrali nogomet na ulici, pred šolami. Če bi ga današnji otroki igrali še več v šolah, bi bilo to fantastično za razvoj nogometa in njegovo promocijo. To je ena izmed nalog Uefe, proti kateri strmimo,'' je na Trgu Republike, v neposredni bližini stavbe slovenskega parlamenta, povedal Figo, tesni sodelavec predsednika Uefe, nato pa se je zbrana druščina odpravila na sprejem k predsedniku Slovenije Borutu Pahorju, tudi polnem sijajnih vtisov po velikem podvigu slovenske odbojkarske reprezentance.

Popoldan čaka izvršni odbor zasedanje, katerega odločitve bo predsednik Čeferin predstavil javnosti predvidoma ob 17. uri.