Čech po koncu sezone zagotovo odhaja v pokoj

Šestintridesetletni Čech je že januarja naznanil, da se bo po koncu te sezone upokojil. Njegovo slovo od nogometnih zelenic bo prav posebno, nenazadnje sta prav Chelsea in Arsenal kluba, kjer je prebil večino svoje kariere. Barve Chelseaja je zastopal med letoma 2004 in 2015 in v tem obdobju zmagal v ligi prvakov in evropski ligi ter štirikrat osvojil premier league, od leta 2015 naprej pa je član Arsenala. Pred tem je branil za Sparto iz Prage in francoski Rennes.

"Moja zadnja želja je bila, da se z Arsenalom prebijem v veliki finale evropske lige, kar se je zdaj tudi uresničilo," je v zvezi s tem dejal 197 cm visoki Čech, ki je za češko izbrano vrsto med letoma 2002 in 2016 odigral kar 124 tekem.

Arsenal je bil na obeh polfinalnih tekmah evropske lige boljši od Valencie. Na prvi domači tekmi je zmagal s 3:1, na drugi v gosteh pa s 4:2. Bolj izenačen je bil obračun med Chelsejem in nemškim Eintrachtom iz Frankfurta. Obe tekmi sta se po rednem delu končali z 1:1, londonska ekipa pa je odpor Eintrachta zlomila šele po izvajanju 11-metrovk.