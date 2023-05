Cardiff od Nantesa zahteva 100 milijonov evrov v zadevi Sala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Cardiff je prejšnji teden sprožil tožbo na gospodarskem sodišču v Nantesu za odškodnino, ki naj bi jo utrpel klub, in zahteva "več kot 100 milijonov evrov", so pri AFP izvedeli od odvetnikov Nantesa. Vodilni predstavniki valižanskega kluba so prepričani, da je bil Nantes odgovoren za nesrečo, za katero trdijo, da jo je "organiziral agent" francoskega kluba.

"Gre za povračilo za tisto, kar je klub plačal za Emiliana, in dodatno odškodnino za nadaljnje posledične izgube," so poročali britanski mediji po izjavi Cardiffa.

Nantes: Cardiff odpira novo absurdno sodno bitko

V vrstah Nantesa pa nasprotno menijo, da "Cardiff odpira novo absurdno sodno bitko, potem ko so ga zavrnili tako pri mednarodni nogometni federaciji Fifa, športnem arbitražnem razsodišču Cas v Lozani in švicarskem zveznem sodišču," so za AFP povedali pravni zastopniki Nantesa.

Sala je umrl januarja 2019 v strmoglavljenju manjšega enomotornega letala proizvajalca Piper nad Rokavskim prelivom, ko je letel iz Nantesa v svoj novi klub Cardiff City.

Valižani so ob smrti trdili, da 28-letni Sala uradno ni bil njihov igralec, in zavrnili plačilo približno 15 milijonov evrov odškodnine.

Mednarodna nogometna zveza je nato Cardiff kaznovala s prepovedjo prestopov v naslednjih treh prestopnih rokih, nato pa se je klub pritožil na športno razsodišče Cas.

Tričlanska komisija Casa je konec lanskega leta obravnavala pritožbo v Lozani in odločila, da mora Cardiff City plačati odškodnino. Valižani so plačali prvi del, ocenjen na približno sedem milijonov evrov.

Cardiff trenutno igra v drugi angleški nogometni ligi, Nantes je član francoske prve nogometne lige.