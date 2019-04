Zdi se misija nemogoče, a v Barceloni se je čudež že zgodil

Danes okoli 23. ure, seveda če ne bo podaljškov, bomo v ligi prvakov dobili prva polfinalista. Igrali bodo v Torinu in Barceloni, kjer bo zaostanek lovil angleški velikan Manchester United. Katalonci so slavili že na Old Traffordu z 1:0, kar bi jim moralo glede na zgodovino več kot zadostovati. Barcelona doma v ligi prvakov ne izgublja.

Čeprav Barcelona na Old Traffordu ni navdušila, si je po strelu Luisa Suareza in nespretnosti Luka Shawa, ki bo na povratni tekmi manjkal zaradi kartonov, priigrala prednost zadetka, ki ga bo pred skoraj sto tisoč navijači skušala zadržati.

Naloga, če sklepamo po zgodovini, ne bi smela biti pretežka. Ne samo, da so rdeči vragi, odkar je norveški strokovnjak Ole Gunnar Solskaejer dobil triletno pogodbo, povsem razglašeni, Katalonci doma ne izgubljajo.

Kdo bo napredoval v polfinale lige prvakov? Barcelona 40,00% +

Manchester United 60,00% +

Zadnjemu je to uspelo Bayernu

Arjen Robben in družba sta leta 2013 v polfinalu lige prvakov Barcelono izločila s skupnim izidom 7:0! Foto: Reuters Zadnji domači poraz Barcelone v španskem prvenstvu se je zgodil novembra lani, ko jo je presenetil Betis, v ligi prvakov pa se to ni zgodilo že leta.

Natančneje pred šestimi leti (2013), ko jih je Bayern pod vodstvom Juppa Heynecksa najprej raztreščil doma (4:0), nato pa še s 3:0 na Camp Nouu ter se s skupnim rezultatom 7:0 uvrstili v veliki finale, kjer je na koncu tudi slavil.

Vračata se Sanchez in Matić

Del te žalostne zgodbe je bil takrat tudi Alexis Sanchez, ki zdaj nosi dres Manchester Uniteda in bo nocoj kandidiral za nastop.

Čilenec je na Old Trafford prišel kot velika okrepitev, a navijači rdečih vragov na njegovih pet minut še čakajo. "Sanchez je zdrav, za njim ni bleščeča sezona, a do konca je še nekaj tekem, v katerih lahko pokaže svojo vrednost. Upajmo, da se bo izkazal že v Barceloni, ki jo dobro pozna," je njegovo vrnitev potrdil Solskjaer, ki bo v nasprotju s prvo tekmo lahko računal tudi na Srba Nemanjo Matića.

Messi je spočit in pripravljen

Več kot pripravljen na povratni obračun je tudi prvi zvezdnik Lionel Messi, ki je ob "pomoči" branilca Uniteda Chrisa Smallinga malce zakrvavel. Navijači Barcelone so poskočili in zahtevali rdeči karton, a vse skupaj ni bilo tako strašno. Argentinec ne čuti več posledic bližnjega srečanja z robustnim branilcem in je po počitku konec tedna pripravljen za spektakel na Camp Nouu.

Lionel Messi je zdrav kot riba. Argentinec ne ve več, kaj se je zgodilo pred slabim tednom. Foto: Reuters

"Messi je po udarcu povsem pripravljen," je potrdil tudi trener Barcelone Ernesto Valverde, ki je konec tedna proti Huesci spočil vse nosilce. Poskusno tekmo po poškodbi je dobila tudi več kot stomilijonska okrepitev Ousmane Dembele, ki bo dodatna nevarnost za Angleže.

Camp Nou enkrat že srečen za vrage, a ne proti Barceloni

Manchester United na Camp Nouu Barcelone še ni premagal. Ima dva remija in dva poraza, je pa pred 20 leti ravno na tem kultnem štadionu po norem preobratu v finalu lige prvakov premagal Bayern. Rdeči vragi so zaostajali praktično vse srečanje, nato pa z dvema zadetkoma Teddyja Sheringhama in zdajšnjega trenerja Uniteda v sodnikovem podaljšku osvojili naslov evropskega prvaka.

Ole Gunnar Solskjaer je pred 20 leti na Camp Nouu zabil odločilni zadetek za naslov v ligi prvakov, danes pa bo skušal na tem kultnem štadionu rdeče vrage popeljati v polfinale najmočnejšega klubskega tekmovanja. Foto: Reuters

"To so res lepi spomini, a mislim, da ta tekma nimam nobene povezave z današnjo. Igrali smo proti Bayernu, šlo je za finale. Veliko primernejša je primerjava s tisto povratno proti PSG, ko so igralci videli, da se da priti do rezultata tudi po slabšem rezultatu doma. Če bomo ohranili mrežo nedotaknjeno, imamo možnosti. Sam ne bi imel nič proti temu, če bi dosegli zadetek v 93. minuti," je še povedal Norvežan, njegov stanovski kolega pri Barceloni pa si želi ravno nasprotno.

"Rezultat s prve tekme ni pomemben. Želimo igrati svojo igro in jim preprečiti, da bi dosegli zadetek," pravi Valverde.

Barcelona – Manchester United /1:0/ Tekma se bo začela ob 21. uri na Camp Nouu v Barceloni; sodnik: Felix Brych (Nemčija) Verjetni postavi: Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitić, Busquets, Arthur; Messi, Suárez, Dembélé Manjkata : Rafinha, Vermaelen Manchester United: De Gea; Dalot, Lindelöf, Smalling, Young; McTominay, Fred, Pogba; Rashford, Lukaku, Martial Manjkajo: Bailly, Herrera, Shaw, Valencia

