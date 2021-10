Čaka nas Torinski derbi, pri Iličiću gostuje AC Milan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sedmi krog serie A ponuja derbi med Torinom in Juventusom. Gostje so si med tednom z zmago nad Cheleseajem dvignili samozavest, Torino pa zagotovo želi na lestvici zadržati položaj pred mestnimi tekmeci. Izmed legionarjev vsaj na papirju najbolj zanimivo srečanje čaka Josipa Iličića. Atalanta se bo namreč doma udarila z AC Milanom. Krog bosta že danes odprla Cagliari in Venezia Domna Črnigoja.