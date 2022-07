Brazilski nogometaš doživel neverjeten poklon na Maracani #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Brazilskemu reprezentancu Fredu so na Maracani pripravili nepozaben sprejem ob koncu nogometne kariere. Foto: Reuters

Brazilski nogometni reprezentant Fred, ki je igral tudi v Evropi, je v soboto pri 38 letih in po 19-letnem stažu končal profesionalno kariero. Za slovo so mu navijači Fluminenseja, zbrani na legendarnem stadionu Maracana, pripravili nepozabne ovacije.

Fred je v 78. minuti tekme proti Ceari v 16. krogu brazilskega prvenstva vstopil v igro, kariero pa je na svoji 382. tekmi v dresu karioškega kluba končal z zmago z 2:1 pred 63.707 gledalci. To je bila druga najboljša obiskanost templja brazilskega nogometa za Fluminense od njegove prenove leta 2013 za mundial 2014.

Po zadnjem sodnikovem žvižgu se je Fred podal na kolo in kolesaril po stadionski stezi. Z istim kolesom je junija 2020, ko je napovedal svojo vrnitev v Fluminense, prevozil 600 km, ki ločujejo Belo Horizonte od Rio de Janeira.

"Verjamem, da je to najbolj igralcu prijazen klub, kar sem jih poznal v življenju, ne le zaradi golov, zmag in naslovov, ampak predvsem klub, kjer sem čutil največjo podporo, ko sem se počutil slabo, v trenutkih šibkosti," je ob tem dejal Fred, ki je v karieri nosil še drese Cruzeira, Atletico Mineira in francoskega Olympiqua Lyona.

