Brazilske nogometašice osmič osvojile pokal Amerik

Brazilske nogometašice so osmič osvojile pokal Amerike. Na stadionu Alfonso Lopez v Bucaramangi so z 1:0 (1:0) ugnale gostiteljice Kolumbijke. Odločilni zadetek je dosegla Debinha v 39. minuti iz enajstmetrovke.

Poleg Brazilk so v tem tekmovanji, ki je potekalo devetič, zmagale le še Argentinke. Te so v tekmi za tretje mesto v Armenii v petek premagale Paragvaj s 3:1 in se s tem uvrstile na svetovno prvenstvo, ki ga bosta prihodnje leto gostili Avstralija in Nova Zelandija.

V finalu so Kolumbijke premagale z 1:0. Foto: Reuters

