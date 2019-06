Brazilec bo nared za začetek nove klubske sezone

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Brazilski nogometni zvezdnik Neymar, ki se je poškodoval na prijateljski tekmi proti Katarju in bo moral zaradi tega izpustiti nastop na južnoameriškem prvenstvu, je že v oskrbi zdravnikov svojega kluba, Paris St. Germaina. Ti so mu natančnih pregledih ugotovili, da ima natrgane vezi v desnem gležnju in da operacije ne bo potreboval.