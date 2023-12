Bravo po podaljšal pogodbo še z Maticem Ivanškom

Ivanšek je pogodbo podaljšal do konca sezone 2025/26 z možnostjo podaljšanja za še dodatno sezono. V jesenskem delu je zabeležil 17 nastopov za Bravo in na zelenici preživel 849 minut, podpisal pa se je tudi pod dva gola.

V poletnih mesecih se je pridružil članski ekipi NK Bravo in si hitro izboril mesto v začetni enajsterici. Matic Ivanšek pa je sedaj pogodbo z NK Bravo podaljšal vse do konca sezone 2025/26 z možnostjo podaljšanja za še dodatno sezono. pic.twitter.com/fqwTLVuQmu — NK Bravo (@NKBravo) December 18, 2023

"Prvi mesec v klubu sem se še malce lovil. Iskreno nisem pričakoval, da bom dobil toliko priložnosti za igro. Z dobrimi predstavami na treningih je rasla moja samozavest in tako sem dobil priložnost tudi na tekmah. Verjamem, da sem upravičil zaupanje trenerja in ekipe. V Bravu se zelo dobro počutim, ob sebi imam odlične soigralce, od katerih se lahko še veliko naučim, zaradi česar mi ni bilo treba veliko razmišljati o podaljšanju pogodbe," je dejal Ivanšek.

Športni direktor kluba Dejan Močnik pa je poudaril, da so pri Ivanšku hitro prepoznali velik nogometni potencial. "Skozi treninge in tekme je izkoristil priložnost ter potrjeval svoje znanje in razumevanje same igre. Bil je pomemben kamenček v mozaiku uspešne polovice sezone in veseli smo, da smo z njim podaljšali sodelovanje."

Pred Ivanškom so pri Bravu, ki je po jesenskem delu sezone v Prvi ligi Telemach na petem mestu, za enako obdobje podaljšali tudi pogodbo s Poplatnikom, ki je jeseni dosegel sedem golov.

