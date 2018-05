Borussio Dortmund bo vodil Švicar

Švicar Lucien Favre se vrača v nemško bundesligo in je novi trener Borussie Dortmund, so sporočili iz tega kluba, kjer je bil pred tem trener Avstrijec Peter Stöger. Ta je ekipo vodil od lanskega decembra. Borussia je v prvenstvu zasedla četrto mesto in si zagotovila nastop v ligi prvakov, kar je bil tudi njen osnovni cilj.

Nekdanji švicarski reprezentant Lucien Favre je bil doslej trener francoske Nice, katero bi lahko v kratkem prevzel nekdanji francoski as Patrick Vieira.

V Nemčiji je že delal; vodil je ekipi berlinske Herthe in Borussie Mönchengladbach. Šestdesetletni Favre je z Borussio iz Dortmunda, ki je v preteklosti dosegala imenitne uspehe pod vodstvom Favrejevega rojaka Ottmarja Hitzfelda, sklenil dveletno pogodbo.

Rumeno-črni so v sezoni 2017/18 v nemški bundesligi osvojili četrto mesto in se uvrstili v ligo prvakov. Za prvakom Bayernom so zaostali kar 29 točk.