Borussia Dortmund in Bayern München sta se večji del spomladanskega dela prve nemške bundeslige izmenjavala na prvem mestu. Konec prvenstva pa pripada črno-rumenim, ki so na zadnjih petih tekmah štirikrat zmagali in enkrat remizirali. Bavarci so izgubili dve od zadnjih petih tekem.

Doma je Borussia Dortmund dobila zadnjih enajst tekem. Foto: Reuters Dortmund ima na domačem stadionu 11 zaporednih zmag. Mainz so premagali na zadnjih štirih medsebojnih obračunih. Le redki bi zdaj stavili proti njim. V soboto okoli 17.25 tako lahko devetič postanejo nemški državni prvaki.

Bayernu pa bi se torej lahko zgodilo, da bo prvič po 11 letih podprvak. Najti moramo še zadnjo iskrico, je ta teden svojim soigralcem pridigal kapetan Thomas Müller. Bayern je favorit na tekmi s Kölnom, ne nazadnje v bundesligi dveh tekem zapored niso izgubili od decembra 2019.

"Sezona za nas že zdaj ni uspešna"

Thomas Tuchel Foto: Reuters Münchenčanov naslov prinaša samo zmaga in remi ali poraz Dortmunda. "Prevečkrat nam je spodrsnilo in zato smo v takem položaju. Sami smo si krivi. Borili se bomo do konca, a sezona za nas že zdaj ni uspešna," je bil pred tekmo iskren trener Thomas Tuchel. Tudi po zamenjavi Juliana Nagelsmanna Bayern ni zaigral bolje. Pravzaprav večina nemških analitikov pravi, da pod Tuchlom igrajo slabše. "Nismo zadovoljni s svojo igro. Morali bi igrati bolj dominantno, bolj tekoče, si ustvarjati več priložnosti in narediti manj napak." In zato o naslovu prvaka Tuchel niti ne želi govoriti. Dobra novica za Bayern: Eric Maxim Choupo-Moting je znova pripravljen za igro.

Nemško prvenstvo, zadnji, 34. krog:

Sobota, 27. maj: