Bomba francoskega novinarja: Messi bo podpisal za PSG

Bosta Neymar in Lionel Messi spet združila moči?

Bosta Neymar in Lionel Messi spet združila moči? Foto: Guliver/Getty Images

Dan po tem, ko je brazilski nogometni zvezdnik Neymar, eden od ključnih mož francoskega državnega prvaka Paris Saint-Germain, namignil, da si v prihodnji sezoni želi znova zaigrati skupaj z Lionelom Messijem, je francoski novinar Daniel Riolo zatrdil, da se bo to tudi zares zgodilo.

In to že v prihodnji sezoni, je šokiral v televizijski oddaji in poudaril, da se v zvezi s tem nikakor ne šali.

Daniel Riolo je športni novinar medija RMC Sport, na Twitterju ga spremlja skoraj pol milijona sledilcev.

Spomnimo: Messi je želel že na začetku sezone zapustiti Barcelono, a ga katalonski velikan ni hotel prodati.

Željo po tem, da bi se mu pridružil v PSG, je Neymar izrazil po sredini tekmi lige prvakov, na kateri je PSG v gosteh na Old Traffordu s 3:1 premagal Manchester United. Brazilec in Argentinec sta si pred leti že delila garderobo. Takrat v Barceloni.

Foto: Guliver/Getty Images

"V tem trenutku si najbolj želim spet igrati z Messijem. Če želi, sem mu pripravljen prepustiti tudi svoj položaj. Prihodnjo sezono morava spet igrati skupaj," si je zaželel Neymar.

Začasni predsednik Barcelone Carles Tusquets je včeraj za radijsko postajo RAC 1 izjavil, da bi Messija prodal že v poletnem prestopnem roku, če bi ga lahko, in napovedal, da bodo igralcem plače za december izplačali z zamudo.

Glede na to, da je klub v veliki finančni krizi, je skoraj gotovo, da se Neymar tja ne bo vračal in da bosta z Messijem spet igrala skupaj samo, če se Argentinec preseli v Pariz. Messi bo prihodnjo sezono prost igralec, z dogovori pa lahko začne že prihodnji mesec.