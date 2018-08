Bolt pripravljen na nogometno dokazovanje v Avstraliji

Atletski šampion je dobil priložnost, da pokaže svoje nogometne sposobnosti pri avstralskem prvoligašu Central Coast Mariners. V klubu upajo, da ga bodo s treningi pripravili že na začetek sezone 2018/2019, ki se bo pri njih začela konec oktobra, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Bolta, odetega v šal Marinersov, je na sydneyjskem letališču pričakala množica novinarjev, tem je povedal, da bo dal vse od sebe, da bo lahko zaigral v prvi ligi.

.@usainbolt has landed! ⚡



The next step of his football journey is underway. Don't think limits. #CCMFC pic.twitter.com/YbGYG5rJmv