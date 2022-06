Šok za bolgarske nogometaše v Gruziji, v prometni nesreči jo je skupil Nedelev

Bolgarska reprezentanca nima sreče. Po katastrofalnih uvodnih rezultatih v ligi narodov in nepričakovanem remiju v Gibraltarju (1:1) so se odpravili na gostovanje k Gruziji, ki je prejšnji teden v gosteh ponižala Bolgare kar s 5:2.

Ko pa so se Bolgari iz letališča v dveh avtobusih odpravili proti hotelu, je voznik prvega avtobusa v močnem deževju izgubil nadzor nad vozilom. Ko se je pred njim nenadoma pojavil avto, se je želel izogniti trčenju, pri tem pa tako močno zaviral, da se je vanj zaletel drugi avtobus in pri tem utrpel veliko škodo.

V prometni nesreči se je huje poškodoval 29-letni reprezentant Todor Nedelev. Zvezni igralec Boteva iz Plovdiva je moral zaradi počene lobanje takoj pod nož, operacija, ki je trajala dve uri, pa je bila po poročanju bolgarskih medijev uspešna. Nedelev, sicer nekdanji nogometaš nemškega Mainza, bo ostal pod skrbim nadzorom zdravnikov v bolnišnici vsaj še teden dni, za nekaj časa pa bo moral pozabiti na igranje nogometa.

😱 🇧🇬 Bulgarian national football team bus got into a serious car accident on the way from the airport to their hotel in Tbilisi. Footballer Todor Nedelev is at the hospital. pic.twitter.com/tpNFXMgSH5