Bo španski zvezdnik združil moči z nekdanjim soigralcem?

Kot poroča L’Equipe, naj bi se za Cesca Fabregasa zanimal tudi Milan, a je zaradi finančnega fair playa prestop skoraj da nemogoč. Monaco, ki ga je oktobra prevzel Thierry Henry, pod vodstvom Francoza ne najde prave forme. Francoski klub je izgubil šest od zadnjih devetih tekem pod vodstvom Henryja in je šele na 19. mestu francoskega prvenstva. Henry in Fabregas sta bila tudi soigralca v dresu Arsenala med letoma 2003 in 2007.

Cesc Fabregas se je k Chelseaju preselil leta 2014. Foto: Reuters Kljub vse glasnejšim govoricam, da bo Fabregas zapustil Otok, pa je trener Chelseaja Maurizio Sarri jasno povedal, da si želi španskega igralca zadržati v svojih vrstah. "Brez Fabregasa bi imeli veliko težav. Želim si da ostane, ampak zadnja odločitev je v rokah vodstva kluba in Cesca," je povedal glavni mož šestkratnih angleških prvakov. Fabregas je sicer v tej sezoni Premier lige le eno tekmo začel v prvi postavi.

Govorice o velikem prestopu so odjeknile tudi v Španiji, kjer se je po poročanju španskega Sporta, vratar Keylor Navas že poslovil od svojih soigralcev pri Real Madridu. 32-letni Kostaričan naj bi po novem za 16 milijonov evrov oblekel dres londonskega Arsenala. Navas je po prihodu Thibauta Courtiosa obsedel na klopi španskega velikana, v tej sezoni pa ni dobil veliko priložnosti za igro.

